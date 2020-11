Sebastian Schrøder og hans holdkammerater på Næstveds U19-hold er underdogs onsdag aften mod ligaholdet fra FC København. Foto: Gina Kristiansen

Talenter i stor pokaltest

Sport Sjællandske - 25. november 2020 kl. 06:46 Af John Ringstrøm

For et par år siden var Næstveds U19-drenge i fodbold ultra tæt på at slå FC Københavns stærke U19-ligahold ud af pokalturneringens semifinale.

Dengang tabte sydsjællænderne efter straffesparkskonkurrence, hvor den nuværende sjællandsseriespiller Ismail Elmekkaoui brændte det afgørende spark.

Onsdag aften får »de grønne« talenter en ny chance for at slå løveungerne ud af pokalen, når de to hold mødes i 1/8-finalen på kunstbanen i Næstved.

- Det er selvfølgelig to andre hold med nye spillere end dengang, men vi er selvfølgelig ikke favorit. Pokalkampene har dog deres eget liv og kampen er ikke tabt på forhånd. Drengene glæder sig til den, siger Næstveds træner Dennis Deleuran.

FC København træder som ligahold først ind i turneringen nu, mens Næstved måtte igennem en kamp i tredje runde, hvor det blev til en udesejr på 2-1 over Sundby fra Øst2-rækken.

Københavnerne er p.t. nummer seks i U19-ligaen, der toppes af FC Nordsjælland. Næstved er nummer ni i Drenge Divisionen, rækken lige under ligaen. Forskellen på de to rækker er pænt stor, hvilket kan illustreres af, at Divisionens nummer syv, AB, tabte 0-5 til Ligaens nummer tre, Lyngby, i en af de øvrige 1/8-finaler.

- Det er jo altid sjovt og interessant at teste sig af mod nogle på en højere hylde. Det er det, det handler om for os, og så forsøge at gå ind og skabe overraskelsen. Vi har spillet nogle gode kampe i divisionen på det sidste, så vi er klar, konstaterer Deleuran.

På mindst ét punkt har de to talentafdelinger samme formål - der skal leveres spillere til seniorafdelingens førstehold. Men her hører sammenligningen så også op.

Mens de bedste Næstveds talenter kan se frem at blive en del af en 2. divisionstrup, kan nogle af de allerbedste unge FCK'ere være heldige at lugte til den danske superliga.

Og det er der allerede nogle af de unge »løver«, der har prøvet.

- Hvem de stiller med, er altid spændende. Men spillere som William Bøving og deres nye spiller fra New Zealand (Marko Stamenic, red.) har haft debut i superligaen. Og det store svenske U17-talent Roony (Bardghji, red.) har de måske også med, siger Dennis Deleuran, der nu selv stiller med et fint hold.

Spillere som Magnus Jørgensen, William Lenart og Arthur Sivalingene har haft debut på 2. divisionsholdet. Det samme har Julius Madsen, men han blev ankelskadet i en træningskamp mod Hvidovre og er ikke med.

- Jeg har haft fokus på at udtage de »ældre« spillere for at stå imod FC Københavns højere niveau. Vi skal være afklarede og kyniske for at vinde, siger Næstved-træneren.

Vinderen af kampen skal møde B93 i kvartfinalen.