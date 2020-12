Emma Gylling var tæt på at være med til at skabe overraskelsen i fjerde sæt, men desværre for hende og VK Vestsjælland servede hun Holtes matchbold i nettet. Foto: Jens Wollesen

Tæt topopgør i Korsør

VK Vestsjællands kvinder indledte sæsonen i Volleyligaen med et nederlag til Holte på 1-3, og de samme cifre vandt nordsjællænderne med, da de to hold mødtes igen.

Det skete torsdag aften i Korsør-hallen, hvor det i modsætning til tidligere møder mellem de to mandskaber pludselig var et topopgør kva vestsjællændernes himmelflugt i denne sæson.

I en af dem var det endda for første gang nogensinde lykkedes at slå Brøndby, men Holte var lige en anelse for stærk.

Tredje sæt blev ultratæt hele vejen igennem. Værterne fik hurtigt hentet Holtes føring på 6-3 og så fulgtes de ellers til 12-12, hvor Oriana Guerrero blandt andet lavede et serve-es. Dem havde værterne tre af i tredje sæt, hvor gæsterne kun havde et enkelt.

16-13 førte værterne, men Holte udlignede ved 19-19. Holte fik også sætbold ved 24-22, da Isabel Viszokai servede i nettet. Den overlevede VKV blot for at konstatere, at et smash lige på kroppen af Emma Gylling gjorde det til 25-23 for Holte.