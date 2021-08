Line Grøndahl (t.v.) scorede for NIF HG, men det var ikke nok mod B93. Her er Grøndahl i aktion i premieren mod Odense. Foto: Dennis Witthøft

Tæt på point på Østerbro

Sport Sjællandske - 15. august 2021 kl. 22:23 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Niveauet er lige hævet en tak hos modstanderne i kvindernes nye landsdækkende 1. division i fodbold, men Næstved Herlufsholm (NIF HG) har også selv spillet sig op på en højere hylde.

Det har dog ikke helt været nok til point i sæsonens to første kampe, men ligesom i premieren mod OdenseQ var sydsjællænderne også tæt på i udekampen mod B93 på kunstbanen ved Svanemøllen på Østerbro.

- Man kan næsten blive træt af at sige det, men vi føler, vi har et stærkt hold. Vi har bare ingen point endnu. I forhold til at møde en modstander som B93, der har stærke unge spillere, som kommer op fra deres U18-DM - og det har vi ikke - gør vi det rigtig godt, siger sportschef Steen Hansen.

Københavnerne kom foran i 18. minut, da en lang bold ikke blev afstemt i NIF HGs centrale forsvar og hos målmand Ida Meilstrup, og det gav Frederikke Troldborg muligheden for at tippe bolden over Meilstrup, der var kommet på mellemhånd.

Men bare to minutter senere fik gæsterne udlignet. Celine Troes brød en bold på midten af banen og satte fart på. Hun gav den videre ud i højre side til Line Grøndahl, der med et fladt spark satte den ind bag B93-keeperen.

- Efter den scoring kunne vi godt mærke, at der var to hold på banen, siger Steen Hansen.

Kampen bølgede derefter frem og tilbage. De dygtige københavnerne var vel nok en anelse mere i kontrol, men sydsjællænderne stod godt. Rachel Shtainshnaider, der i øvrigt er udtaget til Israels landskamp mod Portugal i september, havde også en god chance, hvor hun sparkede lige på keeperen, og generelt var NIF HG langt fra spillet baglæns ud af Svanemøllen.

Det lykkedes dog værterne at komme på 2-1 kort efter pausen, da hurtige Linnea Borbye kom fri i venstre, trak ind i banen og afsluttede køligt forbi Ida Meilstrup.

Den kunne gæsterne ikke umiddelbart svare igen på, men de havde færten af en udligning.

- Vi følte, at de blev halvtrætte og at vi kunne mose dem. Nicoline (Dam Schrøder, red.) har også en chance til sidst, hvor hun forsøger at »karatesparke« den ind i stedet for at heade. Og til allersidst føler vi, at dommeren tager en friløber fra os, da hun stopper kampen på grund af en »hovedskade« til en B93'er, som egentlig bare havde fået en blød bold i hovedet. Det var en forkert vurdering og det klæder ikke B93'eren at lægge sig ned på den måde, lyder det fra en ærgerlig Steen Hansen.

- Men ellers kunne vi godt have stået med ét eller tre point. Nu har vi måske haft de to dygtigste hold på udebane og været godt med. Jeg vil ud fra det vurdere, at vi bør høre til i top-4 spille- og udtryksmæssigt. Men vi kan ikke se det på tavlen endnu. Det skal vi til, konstaterer han.