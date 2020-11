Se billedserie Team FOG Næstveds Alante Fenner og holdkammeraterne havde muligheden for at tvinge Randers ud i omkamp, men det glippede til sidst. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Tæt på mirakuløst comeback

Sport Sjællandske - 17. november 2020 Af John Ringstrøm

Der var formentlig ikke mange, der havde forventet, at tirsdagens basketligakamp mellem Team FOG Næstved og Randers Cimbria ville blive tæt, hvis de havde set de første to perioder.

Her lykkedes det nemlig kronjyderne at gå til pausen med en føring på 21 point efter især en anden periode, der var helt overdådig af gæsterne. Samtidig gik det også helt skævt for værterne, der ellers var startet godt og spillet præcis på den måde, cheftræner Arnel Dedic ville have dem til frem føringen på 27-18.

- Vi har arbejdet meget på en ny startopstilling, for de sidste to-tre kampe har vi haft svært ved at score i starten. Og det var vi glade for lykkedes, sagde Dedic om den fine start.

Randers kom dog igen mod slutningen af første periode og kunne lukke den med en føring på 30-27.

Ikke mindst efter en flot »alley-oop«-scoring af 2,18 meter-fyren Jonathan Jeanne.

Det momentum tog gæsterne med ind til starten af anden periode, hvor det pludselig gik stærkt.

Efter to og et halvt minut førte Randers med 10 point og det var fordoblet fem-seks minutter længere inde i perioden.

Esben Reinholt fik godt nok scoret et par flotte trepoint-skud, men det var også eneste trussel fra hjemmeholdet. Det skulle ske fra distancen, for alt under kurven blev brændt, mens der også blev begået en del tekniske fejl, der gav det hurtige Randers-hold frie chancer på kontra.

Team FOG Næstveds kaptajn og landsholdsspiller Philip Hertz var også startet stærkt, men gik ligesom resten af holdet ned i anden periode.

Til gengæld tog kaptajnen for alvor fat efter sidebyttet, da han i starten af tredje periode gik forrest i det, der skulle være begyndelsen på et stort comeback.

Med stor energi og syv point af Hertz på to minutter blev Randers' afstand mindre og mindre. Men trods fine scoringer af Miki Nokovic, Jarel Spellman, Alante Fenner og Esben Reinholt vandt sydsjællænderne »kun« tredje periode med fem point.

Der var stadig 16 point op, da fjerde periode gik i gang, og det blev også til 17, inden værterne igen gik i gang med et comeback.

Det skulle godt nok være mirakuløst, hvis det skulle lykkes, men Jahmal Jones fandt pludselig snørklede veje til kurven. Bomstærke Samuel Idowu voksede også kolossalt og tog ansvar med både blocks og scoringer - sågar tre'ere ramte han.

Med et halvt minut igen gjorde Alante Fenner det til 97-100 og det storstilede comeback lignede en realitet. Specielt da Fenner igen førte bolden frem efter en brændt Randers-mulighed, men desværre for Fenner og Team FOG Næstved mistede han bolden og Randers kunne afgøre det hele med to straffepoint af rutinerede Chris Nielsen til slutresultatet 97-102.

- Hvis ikke vi kommer ned med 20 point, kan det blive en helt anden kamp. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men det var et skridt i den rigtige retning igen. I alle de andre kampe har vi sejlet rundt, men nu begynder vi at sætte nogle minutter sammen. Vi tager det med fra træningen og nu skal vi bare holde kadancen, kom det fra Philip Hertz.

Træner Dedic var trods alt glad for, at det blev så tæt til sidst.

- Tillykke til drengene med deres 2. halvleg. Der viste vi, hvordan vi skal spille i 40 minutter. Der er selvfølgelig de seks-syv minutter, hvor det galt, og jeg ved ikke, om det er mentalt. Men vi fik gjort de ting i 2. halvleg, vi skulle have gjort i hele kampen, konstaterede Arnel Dedic.