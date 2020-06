Cagri Erdem (th) og holdkammeraterne fra Slagelse spillede godt mod Sydvest, men måtte nøjes med 2-2. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Tæt og intenst i bunden

19. juni 2020 Af John Ringstrøm

Der er kun seks kampe til at sikre sig en ny sæson i 2. division og med en sejr i kvalifikationsspillets åbningskamp i søndags havde Slagelse B&I fået en fantastisk start.

Nu blev det kun til 2-2 hjemme mod FC Sydvest, der udlignede på et straffespark i tillægstiden, så vestsjællænderne har kun fem kampe tilbage uden at have fået lagt meget mere afstand til de to nederste, som lige nu er Vejgaard og Ringkøbing.

- Det er rigtig, at vi burde have lukket kampen mod FC Sydvest. Vi skal forsvare den bedre hjem til sidst. Det havde lige givet lidt luft, for det er ekstremt tæt i bunden, mener holdets rutinerede midtbanespiller Cagri Erdem.

Lørdag skal slagelseanerne til fynske Næsby, der er i nogenlunde sikkerhed. Og så alligevel har de kun seks point mere end de to i bunden.

- Vi går efter at vinde, men Næsby er et godt spillende hold. Kan vi dæmme op for dem, kan vi også vinde. Og så skal vi selvfølgelig arbejde hårdt. Jeg tror dog også, at vi kan bringe lidt mere energi end de hold, der næsten har reddet sig, vurderer Cagri Erdem.

Han spillede selv en fin kamp på midtbanen i forårs-premieren mod Sydvest med især en Martin Jensen i hopla på den ene kant.

- Vi spillede noget af det bedste i rigtig, rigtig lang tid. Der var format og der blev bare spillet, der var en anden energi, og det var rart at se og føle på banen som spiller. Kan vi bygge videre på det, skal vi nok klare os, siger Slagelse-spilleren.

Cagri Erdem anser sit eget hold som det stærkeste af de fire hold, der først og fremmest er i position til at kæmpe om de to nedrykningspladser.

Efter lørdagskampen i Næsby venter en svær udebaneopgave onsdag aften i nordjyske Vejgaard.

- Nu har jeg ikke set de andre vesthold, men jeg tror, det bliver afgjort i de indbyrdes kampe mellem de hold, der er tættest på nedrykning, siger Slagelse-spilleren, der finder det tætte kvalifikationsprogram spændende og intenst.

- Man er som sådan ikke nervøs, men man kan godt fornemme situationens alvor, siger Erdem.

Inden weekendens runde ligger Vejgaard og Ringkøbing sidst med hver 12 point, Skovshoved har 13 og Slagelse 14 som fjerdesidst. Herefter er det et lille hul på tre point op til Holbæk.