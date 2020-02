Se billedserie Zarko Jukic kæmper om bolden under kurven for Team FOG Næstved, mens holdkammerat Rob Marberry (11) ser til. Marberry var eminent spillende i onsdagens opgør i Svendborg med 34 point, men han kunne ikke gøre det alene. Foto: John Ringstrøm

Tæt kamp om fjerdeplads

Sport Sjællandske - 12. februar 2020 kl. 21:48 Af John Ringstrøm

Det lykkedes ikke Team FOG Næstved at komme tættere på fjerdepladsen i basketligaens grundspil. Holdet tabte 79-82 ude mod Svendborg Rabbits.

Sydsjællænderne var inden kampen mod Svendborg på femtepladsen fire point efter netop »kaninerne« fra det sydfynske og havde endda også spillet to kampe mere. Så en sejr var krævet for at komme tættere på dem og så er det ikke engang sikkert, at det havde været nok.

Det blev heller ikke aktuelt, for fynboerne vandt med tre point i et opgør, der med lidt held kunne været tippet til gæsternes side, men modsat kunne værterne i arenaen i Svendborg også have lukket opgøret meget tidligere.

Hjemmeholdet kom nemlig klart bedst fra start og foran 10-0, inden Team FOG Næstved vågnede op til dåd. Og havde det ikke været for Rob Marberry havde sydsjællænderne været helt til rotterne.

Den amerikanske center var et monster hos Næstved, og lavede 12 af sit mandskabs 15 point i første periode.

Han fortsatte stilen ved at lave anden periodes første tre-point-scoring og inden de godt 1.100 tilskuere havde set sig om, var gæsterne pludselig foran 22-20 efter scoringer af Aleksander Solokovic og Christian Terrell.

Føringen skiftede i store dele af en meget lige periode, men det var alligevel hjemmeholdet, der var i teten og blandt andet kom foran 38-31.

I tredje periode var det lige ved, Team FOG Næstved kollapsede helt. Den ene fejl efter den anden efter en uhyggelig omgang roderi bragte det sydfynske hold foran 56-41.

Det var nærmest mere, end gæsternes coach Arnel Dedic og hans bænk kunne klare, for de brokkede sig til to tekniske fejl, hvilket gav fire straffekast i alt. Og samtidig havde værternes Sebastian Åris fundet skarpheden frem fra langdistancen, hvilket absolut ikke var tilfældet hos udeholdet.

Det fortæller kampens statistikker blandt andet også, da Rabbits ramte over 33 procent fra tre-point-land, mens gæsterne kun ramte 23 procent.

Alligevel gav Team FOG'erne aldrig op. Christian Terrell begyndte at røre på sig og sammen med Zarko Jukic bragte han gæsterne tilbage i kampen. Blandt andet på en tre-point-scoring kort før tredje periodes slutning til 58-55. Fynboerne svarede dog igen og sænkede selv én lige før buzzeren.

Svendborg holdt føringen i mere end halvdelen af fjerde periode, men da Carlos Mateo sænkede en tre'er for gæsterne var stillingen pludselig 65-65 med fire minutter igen.

Team FOG Næstved nåede ikke at føre, men marginaler mod slutningen kunne have tippet den til deres fordel. Eksempelvis lavede Jahmal Jones en kæmpebrøler fra sin guard-position, hvor han blev overlistet af værternes Kabongo, og Mateo brændte et simpelt lay-up. Det til trods lavede Team FOG Næstved-kaptajnen et »steel« lige efter og gjorde det til 80-78 med 30 sekunder igen.

Det sidste halve minut var igen en stor gang roderi. Det endte med, at Mikkel Plannthin afgjorde det til Svendborgs fordel ved at score på to straffekast til 82-78 og så gjorde det mindre, at Jahmal Jones fik tilkendt tre straffekast med 0.3 sekunder igen. Næstved-spilleren scorede så også »kun« på ét.

- Det var nok vores værste dag, hvad angik skudstatistik. Både fra straffelinjen og trepointland, siger Team FOG Næstved-coach Arnel Dedic, som alligevel var godt tilfreds med sit hold.

- Vi kom tilbage efter at have været langt bagud. Jeg er glad for den måde, holdet fungerer på. Men rebound-mæssigt var det ikke vores dag. Vi kunne ikke kontrollere det i 40 minutter, mener Dedic, der så småt kan begynde at forberede sig på, at Svendborg også bliver første modstander i play-off.

- Vi så ud som et hold, og vi viste, at vi kan spille med dem. Vi skal til at bygge det op mod play-off nu, konstaterer Næstved-træneren.