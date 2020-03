- Jeg håber, jeg kan få en guldtand ud af det..., siger Korsør/Tårnborgs stregspiller Frederik Mortensen. Det gik godt, da han kastede sig i pokalkampen mod Næstved Herlufsholm for nylig, men det kostede både to fortænder og fem sting i tungen, da han gjorde det mod Ajax. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Tænderne flød i nederlag

Sport Sjællandske - 01. marts 2020

To knækkede fortænder og fem sting i tungen. Det var hvad Korsør/Tårnborgs stregspiller Frederik Mortensen fik ud af lørdagens 2. divisionskamp på udebane mod Ajax.

Det gjorde kun ondt værre, at vestsjællænderne tabte opgøret i Bavnehøj Arena med 29-25 og får sværere og sværere ved at overleve i rækken.

Kampen var ellers helt lige indtil begyndelsen af anden halvleg, hvor Frederik Mortensen kastede sig efter en løs bold, knaldede hovedet i gulvet, slog begge fortænder ud og bed sig kraftigt i tungen.

- Trøjen sad simpelthen fast, da skulle glide på maven. Der var heldigvis god hjælp at hente i hallen, og hos modstanderne, siger Frederik Mortensen, der måtte en tur omkring tandlægevagten.

- Ikke nok med at jeg ikke kunne drikke øl med drengene, så fik jeg også fem sting i tungen, et sæt nye fortænder og må drikke suppe med sugerør de næste par dage, siger Frederik Mortensen med et grin.

- Jeg er lidt groggy i hovedet, men håber på at kunne være med mod min gamle klub Stadion i weekenden. Men det bliver i hvert fald iført tandbeskytter fremover... Jeg skal have lavet det hele igen, så det kommer lidt an på, hvornår det er, om jeg er færdig for sæsonen eller hvordan. Det må tandlægerne bedømme. Det er noget møg, siger han.

Stregspillerens uheld fik direkte indflydelse på udfaldet af kampen, for umiddelbart efter rykkede Ajax fra gæsterne, der i forvejen havde en smal trup med til København.

- Vi rendte jo rundt og ledte efter tænder, så der var en længere pause. Det ødelagde rytmen, og uheldet satte sig også i os allesammen. Det var grimt, siger Korsør/Tårnborgs træner Jacob Larsen, der dog roser sit hold for at kæmpe til det sidste.

Det gælder også Frederik Mortensen, der kom på banen igen i slutfasen.

- Han sagde selv, at det jo ikke kunne blive værre..., siger Jacob Larsen.

- Det var en helt lige kamp, hvor vi spiller rigtig fint, men brænder et hav af chancer. På et tidspunkt hvor vi er bagud med to mål, bryder Mikkel Møller igennem tre gange i streg, men brænder. Han gjorde det ellers godt, og det gjorde Krystian Jensen også, siger træneren.

Trods nederlaget er Korsør/Tårnborg stadig over nedrykningsstregen med fem spillerunder igen, men vestsjællænderne er á point med Team Sydhavsøerne lige under, og de to hold mødes 15. marts i Rødby.

- Med det program, der er tilbage, bliver det rigtig svært. Sydhavsøerne henter jo spillere ned fra deres 1. divisionshold, og det gjorde Ajax også. Vi har to »finaler« tilbage mod mod Køge og Sydshavsøerne, og så håber vi på at overraske mod et af de andre hold, siger Jacob Larsen, der også mangler topholdene SUS Nyborg og Stadion samt Næstved Herlufsholm.