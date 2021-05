Nicklas Falk (forrest i den blå/hvide trøje) har lavet noget af et comeback til cykelsporten. Foto: Cykelfoto

Sygdom ødelagde karrieren for cykeltalent: Nu er han tilbage

Sport Sjællandske - 30. maj 2021 Af Niels Nedergaard

I 2013 var Nicklas Falk et af de lovende talenter i dansk cykling. Her lå han og kæmpede i ungdomsrækkerne mod flere af de nu professionelle cykelryttere, hvor han stillede op som U17-rytter.

Blandt konkurrenterne på startstregen talte navne som Mikkel Honoré, Andreas Stokbro og Mathias Norsgaard, der alle er at finde på øverste scene på World Touren i dag. Fremtiden så lys ud for den 23-årige gut fra Vestsjælland, men pludselig gik lyset ud, og drømmen blev slukket.

Nicklas Falk måtte mod egen vilje sætte cyklen i garagen på ubestemt tid grundet et længerevarende sygdomsforløb, som han endnu ikke er klar til at afsløre detaljerne om.

Sygdommen betød flere års pause fra den sport, som han ellers havde forelsket sig i og brugt store dele af sin barndom og teenageår på.

Med andre ord har der været utroligt mange bump på vejen for den håbefulde cykelrytter. Nu er han dog tilbage for fulde vigør, og han har således kæmpet sig hele vejen fra D-klassen og op til A-klassen, som er det højeste niveau i Danmark.

I sidste ende har det medført en tilknytning til det fusionerede Slagelse/Næstved-mandskab, Team O.B. Wiik-Dan Stillads, og Nicklas Falk er glad for at have fået chancen.

- Det er gået over alt forventning, siden jeg besluttede mig for at starte igen. Jeg er rigtig glad og stolt over, at jeg har fået muligheden hos holdet. Jeg har været tilknyttet lidt til holdet hen over vinteren, hvor jeg har kørt for Slagelse (Slagelse Cykle Ring, red), og så har jeg trænet meget med Mads Berg, der kører for holdet og har på den måde skabt mig en relation, siger Nicklas Falk.

Hård vej tilbage Selv om Nicklas Falk er tilbage på landevejene på sin tohjulede, har vejen tilbage til cykelsporten ikke altid været lige nem. Faktisk har han flere gange undervejs forsøgt at genoptage karrieren - uden held.

Pludselig skete der dog noget uventet, som vendte tingene på hovedet for Nicklas Falk. Coronapandemien nåede et nyt niveau i Danmark. Det betød blandt andet, at han måtte vinke farvel til sit arbejde, og i stedet sagde han igen goddag til sporten, hvor hele legen startede for ham.

- Jeg forsøgte at starte igen, men så fik jeg nogle tilbagefald til sygdommen, og så havde jeg helt brug for at lægge cyklingen væk i et par år, men så lukkede alt ned sidste år grundet corona, og jeg mistede mit arbejde, som jeg ellers var glad for. Pludselig havde jeg ikke noget at give mig til, og Mads (Mads Berg, red) var god til at få mig med ud og cykle igen, og derfra tog det hele fart, forklarer Nicklas Falk.

Genfandt glæden Et ordsprog siger, at gammel kærlighed somme tider genopstår. Netop dette var tilfældet for Nicklas Falk, der i en svær tid genfandt glæden ved at drøne rundt ude i det danske landskab.

- Jeg genfandt ligesom glæden ved at cykle, og jeg fandt noget ro. Der var meget usikkerhed med corona. Hvad skulle jeg gøre med skole, for jeg studerer også ved siden af på CBS. Vi måtte jo ikke komme i skole, så det var også en god måde at komme ud og få noget luft til hovedet. Til at starte med var det rent sjov, men så udviklede det sig, og det er jo bare fedt, lyder det fra Nicklas Falk. Nicklas Falk har allerede markeret sig fint for sit nye hold. Søndag blev han holdets bedste mand, da han kom i mål som nummer 25 i UCI-løbet Fyen Rundt.