Svensk profil klar til semifinalen for Næstved

Der gik et sus gennem kroppen hos samtlige fra Næstved Bordtennis, da den svenske profil Magnus Månsson testede positiv for corona efter holdets kamp i slutspillet mod Hillerød GI. Men heldigvis for det sydsjællandske mandskab er svenskeren nu testet negativ i PCR-testen. Han er dermed klar til at komme i aktion, når holdet torsdag aften i Mærk Næstved Hallen brager sammen med B 75 fra Hirtshals i det første opgør af i alt tre semifinaler.

I Næstved-lejren er der også stor lettelse over, at Magnus Månsson kan være en del af holdet til semifinalen.

- Vi er meget glade. Det udviklede sig heldigvis, som vi havde håbet på. Det betyder utroligt meget, for Magnus betyder stort set det hele for os. Nu har vi allerede haft to kampe mod B 75, hvor vi har været ude i »Golden Set« (et ekstra sæt, red), hvor vi vandt den ene og tabte den anden, og hvis Magnus havde været med i begge kampe, så er jeg ret sikker på, vi havde vundet dem begge, så han betyder utroligt meget for os, siger holdets sportschef Nicolai Nordahl.