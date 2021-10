Svebølle nedlagde Herlufsholm

- Vi er ramte med skader, og så møder vi et godt hold. De var to niveauer over os. De sidste tyve minutter får vi vist noget, men det var for sent. Deres divisionserfaring og kvalitet gør lidt ondt på vores unge hold med en gennemsnitsalder på omkring 20 år - de bliver lidt kyste. Men alt i alt var det et fair resultat, selvom det var ærgerligt. Det var lidt vores chance for at komme med i toppen. Vi ligger lidt i ingenmandsland nu og skal ud at have nogen point. Men igen så er vi et ungt hold, og der er mange, som lige skal vænne sig til tempoet, lyder det fra Mikkel Bruun.