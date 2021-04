Se billedserie Den tidligere Næstved- og Roskilde-spiller Andreas Lissau (t.v.) fik debut for Vordingborg, men hverken han eller Mathias Drost (th) kunne finde vej til GVIs mål i premieren i danmarksserien. Foto: Anders Ole Olsen

Svær forårsstart for Vordingborg

Sport Sjællandske - 01. april 2021 kl. 15:49 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

GVI har været Vordingborgs yndlingsmodstander i denne sæsons danmarksserie, for det er det eneste hold, sydsjællænderne endnu har slået.

Men det med »yndling« lyser formentlig ikke så klart længere, for det blev ikke til sejr nummer to over Gentofte-mandskabet, da de to hold mødtes i forårspremieren på »Panteren« i Vordingborg.

Nordkøbenhavnerne vandt 2-0, men det var samtidig to scoringer, værterne burde have undgået.

Ved det første efter godt 10 minutter slap en GVI-spiller fri i hjemmeholdets venstre side og slog et indlæg. Her løb gæsternes anfører Oliver Østgaard ud af Frederik Nielsens skygge og headede bolden ind bag Timmi Nielsen i målet.

Med cirka et kvarter tilbage blev GVIs sejr så slået fast. Victor Plenge smider en nem bold væk på egen banehalvdel og det giver gæsterne mulighed for at slå til. Bolden ender ude i venstre side hos indskiftede Mads Jensen, som iskoldt udplacerer Nielsen i Vordingborgs mål.

Vordingborg havde ellers gode muligheder i løbet af kampen. Jacob Piilgård havde to pænt store hovedstødschancer, mens debutant Andreas Lissau også havde bogle skud, der kunne være blevet til mere. Specielt direkte på frispark efter godt en halv time, hvor GVI-keeper William Benzin parerer lige ud i hovedet på Glenn Schreiber, hvis ripost-forsøg bliver reddet på stregen hos gæsterne.

Schreiber havde også et godt, hårdt skud efter pausen, men her var Benzin igen på plads, og mere havde værterne egentlig ikke at byde på.