Suveræn dansk mester med brækket arm

Sport Sjællandske - 24. august 2020 kl. 07:16 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For små tre uger siden styrtede Bouchra Lundgren Eriksen på en træningstur og pådrog sig et forslåt knæ, sår på hænderne og et brud på venstre arm.

Lørdag blev ultraløberen fra Tappernøje alligevel dansk mester i 100 kilometer løb i overlegen stil.

Bouchra Lundgren Eriksen tilbagelagde distancen i tiden 7:55.32,52, og det var næsten en time hurtigere end Katja Walther Bjerre på andenpladsen.

Undervejs var det ellers Lise Friis, der var den værste konkurrent, men hun udgik på grund af et ildebefindelse efter 99 kilometer.

Bouchra Lundgren Eriksens vindertid var både løbsrekord og personlig rekord, og den placerer samtidig den 43-årige sydsjællænder på fjerdeplads på årets verdensrangliste.

Anni Lønstads 26 år gamle danske rekord på 7.53.12 fik den nye danske mester dog ikke i has på i denne omgang.

- Det gik fint, og jeg er meget tilfreds. Jeg ville gerne have løbet 7.45-7.50 og slået den danske rekord, men på grund af armen satte jeg forventningerne ned. Så det handlede om at have det godt hele vejen, tage én runde af gangen og hele tiden mærke efter, siger Bouchra Lundgren Eriksen efter 17 en halv omgang på den 5,7 kilometer lange rundstrækning rundt om Søndersøen i Viborg.

- Det føltes nemt, men jeg havde også gjort mit hjemmearbejde og vidste, at jeg var i god form. Og så havde jeg min behandler med herovre, så jeg har haft gode folk omkring mig, siger hun.

Bouchra Lundgren Eriksen har tidligere misset DM på grund af en omgang kold lungebetændelse, og i år var det tæt på at blive til endnu et afbud, da hun styrtede under en træningstur.

- Jeg var 500 meter hjemmefra, og det er et sted, hvor asfalten er lidt grov. Jeg har flere gange følt, at jeg har hængt fast - og pludselig lå jeg der på alle fire. Jeg er ellers aldrig styrtet på en løbetur før, siger Bouchra Lundgren Eriksen.

- Jeg sad i grøften og sundede mig i fem minutter og testede mit knæ. Og så løb jeg hjem. Det gik fint, men jeg kunne godt mærke, det snurrede lidt i armen. Så gik jeg i bad og tog på arbejde, og så begyndte armen at hæve. Til sidst kunne jeg ikke længere løfte den, og jeg fik så ondt, at jeg begyndte at tude, fortæller hun.

På sygehuset viste et røntgenbillede et brud på spolebenet ved albuen, og så blev Bouchra Lundgren Eriksen sendt hjem med armen i en slynge og besked på at holde den i ro.

- Jeg var glad for, at jeg ikke fik gips på, for det ville have været frygtelig varmt. På den her måde har jeg også selv kunne behandle armen med en laser, jeg har, så den ikke stivnede. Stille og roligt kunne jeg også begynde at bruge armen til nogle ting, siger Bouchra Lundgren Eriksen.

Efter en kontrol på sygehuset for en uge siden, fik Bouchra Lundgren Eriksen grønt lys til at bruge armen alt det, hun ville, så længe det ikke gjorde ondt.

Og så var hun klar til at forsøge sig ved DM.

- Jeg var ude og teste armen, og jeg havde ikke ondt, når jeg løb. Så jeg besluttede mig til at stille op i Viborg. Og så måtte jeg jo bare se, hvordan det gik..., siger den suveræne mester.