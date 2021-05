Kim Buchwald og Anders Udemark var VKV?s eneste deltagere i søndagens Vestsjælland Challenger, hvor de to rutinerede herrer måtte se sig besejret i semifianlen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Succesfuld start i eget sand

Lørdag blev der dystet i 3. og 4. division i Vestsjælland Open, og her var værterne ubeskedne nok til at snuppe begge turneringssejre hos herrerne.

De absolut bedste par var ikke med, og så vandt Oliver Venndt Kaszas og Sebastian Venndt Kaszas i overlegen stil hos mændene uden at afgive sæt. Hos kvinderne tog Maria Tyndeskov og Frederikke Jensen titlen hos med en revanchesejr over Sanne Olesen og Majken Asmussen, som de ellers havde tabt til i en indledende kamp.

- Vi spillede tre sæt mod de to finalistpar, og så kan man jo godt ærgre sig lidt. Men alt i alt vi er godt tilfredse med tredjepladsen, siger Kim Buchwald, der i øvrigt kan se tilbage på et par gode dage på og ved banerne. I tørvejr.

- To turneringssejre lørdag var rigtig fint, og stævnerne er kørt lige efter bogen. Vi fik også løst de små praktiske udfordringer, og nu har vi prøvet det. Og vi er helt sikkert klar til at være vært for turneringer igen næste år. Lørdag havde vi en del hold med fra klubben, som ikke plejer at spille så meget beachvolley, så håber at da, at de også vil melde sig til nogle af de kommende turneringer i sæsonen, så vi kan få udbredt sporten, siger Kim Buchwald.