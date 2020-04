Emilie Straarup tør ikke ånde helt lettet op, selv om hun har fået at vide, at både kors- og ledbånd i knæet er intakte. Foto: Jens Wollesen

Stregspiller undgår knæoperation

Emilie Straarup fra Næstved Herlufsholm frygtede det værste, da hun kom galt afsted i den sidste kamp i 3. division, inden corona-virussen satte en pludselig stopper for håndboldsæsonen.

Mange håndboldspillere har ødelagt ledbånd og korsbånd i lignende situationer, men så galt gik det heldigvis ikke for Emilie Straarup.

Efter flere uger med knæet i en skinne, har hun i hvert fald fået besked om, at hun slap med skrækken, og at der ikke er noget at operere.