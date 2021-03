Kaare Ravn Larsen skiftede til Næstved Herlufsholm sidste sommer, men på grund af coronarestriktionerne har stregspilleren kun nået at spille tre kampe for sydsjællænderne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Streg slår en streg over skuffelser

Sport Sjællandske - 30. marts 2021 kl. 07:14 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Da stregspilleren Kaare Ravn Larsen sidste sommer skiftede fra Team Sydhavsøerne til Næstved Herlufsholm Håndbold, var det med håbet om, at sydsjællænderne kunne spille med om oprykning til 1. division.

Men sådan gik det langt fra. Kort før sæsonstarten mistede klubben bagspillerne Jasper Jacobsen og Jonas Lendal til henholdsvis Roskilde og TMS Ringsted. Flere andre var rykket videre inden sommerferien, og mandefaldet gik ud over resultaterne.

Næstved Herlufsholm tabte knebent til både Rødovre, Stadion og FIF inden sæsonen blev afbrudt på grund af coronarestriktionerne - med Kaare Ravn Larsen og de nye holdkammerater på sidstepladsen i rækken.

Forleden blev det så endegyldigt besluttet, at resten af sæsonen fra 2. division og ned bliver aflyst, og at alle hold starter på en frisk efter sommerpausen.

Og det gør Kaare Ravn Larsen også. Trods udfordringerne både på og uden for banen, har han slået en streg over skuffelserne og givet tilsagn om en sæson mere i Næstved Herlufsholm.

- Ja, den tager vi lige om igen..., siger han med et grin.

- Det gik jo ikke, som jeg havde regnet med og håbet på, men det var jo ikke klubbens skyld. Forarbejdet var i orden, og ingen i klubben kunne gøre for, at vi pludselig stod i en lorte situation.

Kaare Ravn Larsen bor og studerer i København, og derfor har han været i tvivl om fremtiden i Næstved Herlufsholm.

- Jeg læser sportsmanagement og bliver færdig til januar. Så jeg har da overvejet, om det er det rigtige at fortsætte i klubben, hvis jeg nu får et fuldtidsjob. Men jeg er super glad for at være her, siger Kaare Ravn Larsen, der også kortvarigt overvejede, om han overhovedet skulle fortsætte som håndboldspiller.

- Jeg har spillet tre tællende kampe på 13 måneder. Det er jo helt åndssvagt. Jeg sagde også til mig selv, at hvis jeg ikke savnede at spille, så var et nok på tide at stoppe. Men det gjorde jeg efter kort tid, siger den 24-årige midtjyde.

På det seneste har han haft bolden i hænderne igen, for Næstved Herulfsholm-spillerne mødes til løbetræning og lidt udendørs småspil hver lørdag.

- Det er nok meget godt at holde skulderen lidt ved lige med nogle simple kast. Så det er super fint, siger Kaare Ravn Larsen.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i hallen. Det kan ikke gå hurtigt nok. Men man tør jo ikke engang drømme om det...

Selv om Kaare Ravn Larsen længes efter at spille rigtig håndbold, er han alligevel glad for beslutningen om at aflyse sæsonen.

- Det var en sjov fornemmelse. Vi vidste jo ikke, om vi pludselig skulle spille kampe igen med 14 dages varsel. Så på den måde er det en lettelse, at sæsonen blev stoppet, siger Kaare Ravn Larsen.

- Det havde også været lige hårdt nok at rykke ned efter kun tre kampe.

Med beslutningen om at starte turneringen forfra til efteråret har Næstved Herlufsholm stadig et 2. divisionshold, og fremover er det under ledelse af træner Dan Hansen og assistent Mikkel Hyllebo.

- Og det lader også til, at der bliver holdt nogenlunde sammen på spillerne. Så vi har stort set samme trup, siger Kaare Ravn Larsen, der også håber på lidt tilgang udefra i de kommende måneder.