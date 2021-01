Stort nederlag til fynske gæster i vigtig kamp

Den 2,02 meter høje sjællænder var en af sit holds store profiler i kampen mod hans tidligere holdkammerater, som han forlod op til denne sæson for at »joine« fynboerne.

- Vi havde igen problemer med deres Sigurd Varming, som blev kæmpe topscorer for dem (20 point, red.). Men nej, deres topscorer blev vel nærmest vores angreb, for vi gav dem så mange point. Der var ikke meget, der lykkedes, erkender VKVs træner Rolf Meegdes.

- Vi har stadig chancen for at blive nummer fire ved at slå Aalborg og ASV. Lige nu er det selvfølgelig rigtig øv, for vi er inde i en ond cirkel. Men det kan hurtigt vende, siger VKV-træneren.