Storebælt løb med sejren i Skælskør

Sport Sjællandske - 21. april 2021 kl. 22:42 Af John Ringstrøm

For anden gang i træk tabte Skælskør og for anden gang i træk vandt FC Storebælt.

Sådan er status her kort inde i fodboldforåret efter de to lokale serie 2-klubbers indbyrdes møde tirsdag aften på kunstbanen i Skælskør.

Gæsterne fra Korsør sejrede 2-1 i en kamp, der reelt set kunne være gået til hvilken som helst af siderne.

1. halvleg endte målløs, men der var muligheder i begge ender. Alexander Sørensen og Bertram Larsen havde nogle udmærkede gennembrud på omstillinger, men de magtede ikke at bringe Skælskør foran, da sidste fod på bolden svigtede i kvalitet.

Billedet var lidt det samme i den anden ende, hvor skiftevis spillende træner Nicklas Paulsen, Anas Moussa, Mali Ahmed og anfører Emil Müller Ralsted kunne have sendt FC Storebælt i front inden pausen.

Det blev alligevel Paulsen, der åbnede scoringen, da han cirka otte minutter efter pausen resolut sparkede en bold i nettet. Endda i en periode, hvor Storebælt havde Christopher Mortensen ude med gult kort.

Da Mortensen kom på banen igen, gjorde han det selv til 2-0, og så virkede kampen afgjort.

Skælskørs Rasmus Winckler reducerede dog til 2-1 på hovedstød efter hjørnespark tre minutter før ordinær tid.

- De rammer os på hjørnespark, og de skal jo også lave en eller to på dem. Det var mere fight, end det var flot fodbold. Men sådan bliver det mange gange mod Skælskør i et lokalopgør, hvor alle kender alle, siger Storebælt-træner Nicklas Paulsen, der ikke nåede at blive en anelse bekymret til sidst.

- Den kunne være gået begge veje. Det handlede om at få det første mål, og det blev heldigvis os Men tre point og videre. Det er vigtigt for os lige nu at få de der. Vi har de »nemme« modstandere i starten, siger Paulsen.

Skælskør-træner Jacob Lindemose ærgrer sig selvfølgelig over det magre udbytte.

- Det er hård kost. Jeg synes, vi er det bedste hold og dem, der skaber mest. De har halvanden chance og scorer to mål. Vi havde fortjent point, men det kan man ikke spille med, siger Lindemose, som roser kollega Paulsen for at sparke mål nummer ét godt ind.

- Det skal man ikke give ham plads til, det er godt sparket ind. Men ved mål nummer to er de kæmpefrispark, mener Skælskør-træneren, der lørdag står over for en svær modstander i Ørslev.

- Jeg havde gerne set en nemmere start. Det er ikke den sjoveste start med to nederlag, men vi må arbejde videre, siger Lindemose.

Serie 2

Skælskør - FC Storebælt: 1-2 (0-0)

0-1: Nicklas Paulsen (53)

0-2: Christopher Mortensen (72)

1-2: Rasmus Winckler (87)