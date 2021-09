Se billedserie Fire af VK Vestsjællands nye, unge talenter, der kan se frem til mere eller mindre spilletid i volleyligaen. Fra venstre Emil Blankholm, Joshua Huntley, Oliver Rydahl og Morten Samer.

Store forventninger til ny sæson

30. september 2021

Når VK Vestsjællands volleyligamænd indleder sæsonen fredag med en premierekamp hjemme i Korsør-hallen mod Marienlyst-Fortuna, bliver det med et erklæret mål om som minimum at forbedre sidste sæsons femteplads.

Femtepladsen var ellers den vestsjællandske klubs hidtil bedste placering nogensinde, men et realistisk bud fra klubbens egne folk er, at den godt kan blive overgået i denne sæson.

Forberedelserne har dog ikke været helt optimale, da klubben for nylig måtte acceptere, at de to nye argentinske spillere, Julian Lopez og Gonzalo Lapera, blev i hjemlandet af årsager som blandt andet pas- og visumproblemer.

I stedet har VKV fået tilført brasilianske Franco Drago og amerikanske Jackson Gilbert, som sammen med de etablerede og en håndfuld nye, unge, danske talenter giver troen på en topplacering et skud opad.

- Vi er der ikke 100 procent endnu. Der er har været rigtig meget sygdom på holdet den sidste måned og vores to "proffer" er først kommet for nylig. De skal også lige i gang. Men alt i alt ser det meget fint ud, siger cheftræner Rolf Meegdes, der har haft hele holdet i aktion i en træningsturnering.

- Det var tydeligt at se, at både Franco og Jackson gik fra at være rustne til at være mindre rustne. Der er fremgang hver gang. Det skal nok blive fint, men det tager lige lidt tid, siger Meegdes.

Altid historie som mål

Cheftræneren og resten af truppen samt sponsorer var samlet til et "kick-off-arrangement" på Harboes Bryggeri i Skælskør i sidste uge, hvor stemningen og humøret var højt forud for den kommende sæson.

- Det er bestemt realistisk at komme i semifinalerne. VI har altid en målsætning om at skrive historie. Det gjorde vi sidste år med medalje i pokalturneringen (bronze, red.), og vi vil gerne gøre det på flere fronter. Vi skal hele tiden rykke os til næste step. Men vi så også sidste år, hvor lidt der skal til, for at målsætningen ikke holder. Det er dog også tit marginaler. Sidste år skulle vi bare have vundet én kamp mere, for så havde vi mødt et svagere hold i kvartfinalen, siger Rolf Meegdes, der også godt ved, at de konkurrerende hold også har ambitioner.

- Vi ved godt, at der er fem-seks andre hold, der også har et mål om medaljer, så der bliver meget konkurrence, vurderer VKV-træneren.

I første omgang er det traditionen tro Gentofte, der bejler til guldet.

- De er stadig favoritter. Det kan godt være, de har mistet nogle, men de har også fået landsholdsspillere ind fra eksempelvis Schweiz. Og de har hele grundstammen. Middelfart bygger også på, og kommer også til at være i top. Vi har dog før vist, at vi godt kan slå dem. Men de to hold er nok stadig lige over os andre lige nu, mener Rolf Meegdes.

Amerikaner glæder sig

Netop nyankomne Jackson Gilbert glæder sig også meget til at prøve kræfter med den danske liga.

- Jeg er meget spændt. Jeg har kun været her i to uger (nu tre, red.), men jeg elsker det allerede her. Det er et "cool" land og jeg er meget glad for Slagelse-området. Jeg har allerede deltaget i nogle træninger, og jeg tror, vi bliver rigtig gode i år. Vi har mange høje og stærke folk, siger amerikaneren.

Den 23-årige kantspiller kommer fra college-volleyball i North Grenville, hvor han var en stor profil. Det håber han også, han kan blive i VK Vestsjælland.

- Jeg er sikker på, at jeg kan præstere mit yderste her og kontinuerligt være en af de bedste spillere på banen. Vi har mange gode spillere, så jeg vil nok ikke være den bedste hver gang, men på tværs og sammen vil vi blive et af de stærkeste hold i ligaen. Jeg har dog set nogle videoer af de andre hold, og de ser også stærke ud. Men jeg er sikker på, at Franco og jeg kan være med til at gøre holdet virkelig stærkt. Vi vil forsøge at gå efter førstepladsen, lyder det fra Gilbert.

Det er første gang, Jackson Gilbert er rejst ud af USA, men han føler sig allerede godt tilpas i det vestsjællandske.

- Det er mit første år som professionel, så jeg var ikke kræsen med mit valg af klub. Men jeg føler mig heldig, at jeg er kommet til et land, hvor mange taler engelsk, og til en klub som virkelig støtter og hjælper mig. Det er første gang, jeg er i udlandet, så jeg var også glad for den måde, Kim (Buchwald, sportschef, red.) og Rolf hjælper udenlandske spillere på. De får en til at føle sig lidt som hjemme, selv om man er ude, siger Jackson Gilbert med et smil.