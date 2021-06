- Jeg kunne godt mærke, at jeg havde lidt mere tryk på end normalt, da jeg sendte spydet afsted, men ellers føltes det bare som de andre kast, siger Liv Cantby om sin nye rekord. Foto: Claus Rasmussen

Stor personlig rekord ved EM

Sport Sjællandske - 22. juni 2021 kl. 06:34 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Da spydkasteren Liv Cantby rejste til EM for hold i Bulgarien i fredags var det med en personlig rekord på 48,67 meter.

Men da den danske mester fra Korsør kom hjem igen mandag eftermiddag, havde hun slået den hele tre gange.

Så hvis vestsjællænderen havde sommerfugle i maven ved sin debut på seniorlandsholdet, så var de åbenbart med til at give spyddet »vinger«.

- Efter opvarmningen sagde jeg til kastetræneren, at det føltes rigtig godt, siger Liv Cantby, der understregede den gode fornemmelse i konkurrencen.

Først satte hun personlig rekord med 49,01 meter, så øgede hun til 49,19, inden hun sluttede af med hele 51,14 meter.

- 50 er jo et rundt tal og lidt af en mental barriere. Så da de vendte resultatettavlen, og jeg så et 5-tal forrest, så tænkte jeg bare: Yes. Og så var jeg egentlig ligeglad med, om det næste var 0, 1, 2 eller 3, siger Liv Cantby, der dog er ganske godt tilfreds med 1-tallet, når det nu skal være.

51 meter er nemlig kvalifikationskravet til EM for U23 i begyndelsen af juli.

- Holdet bliver udtaget sidst på måneden, men jeg regner da med, at jeg skal med, når jeg har klaret kravet, siger den 21-årige korsoraner.

I næste weekend skal hun forsvare sit DM-guld fra sidste sæson, og så skal hun ellers have sat sig nye mål.

- Nu ved jeg da, at jeg kan kaste 50 meter, siger hun.

De 51,14 meter ved EM rakte til en fjerdeplads i spydkast-konkurrencen, og den udløste seks point til det danske hold.

I mændenes stangspring klarede Nikolaj Grønbech fra Slagelse 4,75 meter, og det gav en syvendeplads og tre point.

I alt fik de 49 danske atleter skrabet 245,5 point sammen, og dermed blev det til en samlet andenplads blandt de ni nationer ved stævnet.

Ungarn vandt med 255 point, mens Slovenien blev treer med 233, og alle tre lande rykker op i First League, der er den næstbedste række for europæiske landshold.

- Jeg er så stolt af det her landshold. Der er virkelig tale om stor holdpræstation. Alle har ydet sit bedste på dagen og bakket op om det samlede hold. Vi vidste på forhånd, at vi var seedet til en oprykning, og alligevel går vores atleter ud og performer bedre end vores sb-seedning (sæsonbedste, red.) berettigede til. Det er efterhånden ved at være vores kendemærke, at vi har evner og vilje til at performe til mesterskaberne, siger Bo B. Overgaard, der er Dansk Atletiks elitechef.

Og den glæde og tilfredshed deler Liv Cantby.

- Det var fedt at være med til. Desværre kunne vi ikke rigtig få lov at fejre det på grund af coronarestriktioner. Men vi fik da lov at gå ud og gå lidt at drikke. Og så gik jeg ud med et par af de andre piger og fik en is..., siger hun med et grin.