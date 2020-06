Der var generelt god stemning mandag eftermiddag til Næstveds træning. Foto: Simon Ydesen

Stor lettelse blandt Næstved-profiler

Sport Sjællandske - 22. juni 2020 kl. 20:37 Af Simon Ydesen

I efteråret havde Næstved tre profiler, der stod stærkere i billedet end andre. Det var Jesper Christiansen, Mark Kongstedt og Ahmed Hassan. Med indtoget af Maximilian Dentz og Philipp Sternitzke ændrede hierarkiet sig imidlertid markant, og de tre Næstved-profiler blev i den grad kørt ud på et sidespor. Fra at være profiler og helt igennem 1. divisions-duelige spillere blev de marginaliseret. Ikke nok med det. Der skete også ting på træningsbanen og i omklædningsrummet, som de nu i fællesskab gerne vil åbne op omkring for Sjællandske. Mest af alt for at få folk udenfor klubben til at forstå, hvad det var for en hverdag de har gået rundt i siden nytår.

- For mit eget vedkommende har det seneste halve år været helt katastrofalt på grund af de tyske trænere, så jeg er rigtig glad for, at de nu er væk, siger Jesper Christiansen.

Sagen har været den, at Christiansen, Mark Kongstedt og Ahmed Hassan ikke har haft mulighed for at træne om formiddagen sammen med resten af truppen, fordi de har været på bibeskæftigelseskontrakter, der gør, at de kun må træne om eftermiddagen i henhold til reglerne.

- Det var som om, at de tyske trænere ikke ville acceptere den kontrakt, og så valgte de bare at aflyse eftermiddagstræningerne, hvilket gjorde at jeg for eksempel ikke har fået mulighed for at spille mig tilbage i form. Kongstedt har jo heller ikke haft mulighed for at træne med, selvom vi gerne ville, siger Jesper Christiansen.

På det rent personlige plan var der heller ikke en god kemi mellem forsvarsprofilen og de nu tidligere tyske trænere.

- Der var ingen kommunikation. De interesserede sig på intet tidspunkt for min skadesituation, og jeg har nærmest kun oplevet, at de kom med trusler mod mig, hvis ikke jeg bare rettede ind, siger Jesper Christiansen.

Hans udlægning bakkes i den grad op fra holdkammeraterne.

- Der har været en diktatorisk kultur. Helt overordnet mener jeg, at vi har haft en cheftræner, der brugte frygt som et af sine redskaber i forhold til spillertruppen. Det har virket som om, at vi skulle trynes, hvis vi stillede spørgsmål, siger Mark Kongstedt, der bekræfter Jesper Christiansens fortælling om træningstider, der blev ændret, så det tenderede chikane.

- De vidste godt, at vi gerne ville træne i de tidsrum, hvor vi havde mulighed for det, men de ville ikke helt forstå eller respektere, at vi var nogle, der havde arbejde ved siden af fodbolden, siger Mark Kongstedt, der er klar til at gå ind og hjælpe klubben, hvis Kenneth Gangsted udtager ham.

Noget andet var tonen overfor spillerne. Den var Mark Kongstedt ikke videre imponeret over.

- Når vi havde videoevaluering, så var der ofte spillere, der blev nedgjort og udstillet foran resten af holdet. Ofte uden grund, og så var sproget ikke ret godt. Maximilian kunne nogle sætninger på engelsk, men for at gøre sig forståelig, så var det vendinger som »lick my ass« eller sådan noget, der blev sagt, siger Mark Kongstedt.

Der har været talrige episoder, men ingen har været hårdere ramt end Ahmed Hassan, der blev lidt af et favoritoffer for den tyske cheftræner.

- Det har været så slemt, at jeg overvejede at melde mig syg på et tidspunkt. Jeg har været tæt på at gå ned med en depression, fordi jeg ikke kunne se nogen ende på det her. Lige fra begyndelsen var træneren særligt på nakken af mig. Jeg har aldrig helt forstået hvorfor, men det hænger måske sammen med min kontrakt, siger Ahmed Hassan.

- Jeg har flere gange oplevet, at jeg er blevet svinet til foran resten af spillertruppen i fem minutter, hvor der er blevet sagt alt muligt om mig som person, og det er hårdt i længden, siger Ahmed Hassan.

Den seneste ydmygelse af angriberen oplevede han søndag, da han var forvist til bænken til fordel for Victor Jatoba. Uden at sige noget skidt om Jatoba, så viste Hassan på 10 minutter sit værd, da han kom ind.

- Trænerne har haft nogle tydelige favoritter, og jeg var ikke en af dem. Det var lidt af et signal mod mig, at de foretrak en forsvarsspiller som angriber mod Nykøbing i stedet for mig, men jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg er lettet over, at de er væk nu. Jeg føler, at jeg kan spille fodbold igen, og måske kan jeg være med til at redde os fra nedrykning, siger Ahmed Hassan.