I sidste sæson spillede Team FOG Næstved for tomme sæder, men den tid er heldigvis - og forhåbentlig - slut. Til aftenens opgør mod Horsens IC ventes udsolgt og direktør Andreas Larsen håber naturligvis også på en sejr. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor interesse for ligakamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor interesse for ligakamp

Sport Sjællandske - 06. oktober 2021 kl. 17:11 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Det er slut med de tomme røde sæder i den gamle Næstved-Hal1.

I hvert fald når Team FOG Næstved spiller hjemme mod de bedre hold i Basketligaen. Til sæsonens første kamp mod Randers Cimbria, var de 521 faste siddepladser væk og der var endnu flere i hallen.

Til torsdagens hjemmekamp mod Horsens IC stoppede online-salget af billetter for et par dage siden, men der er dog mulighed at købe billet ved døren for de heldige.

- Det er så fedt, at vi kan starte sæsonen med udsolgte kampe. Det virker til, at folk har hungret efter at komme ud og se basket, og det håber jeg også. Nu kunne det bare være så megafedt at kunne give tilskuerne en sejr over Horsens, siger Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen, der formentlig ikke selv kommer til at være i hallen på grund af sygdom.

Han kan så passende se sit mandskab på tv-kanalen Sport Live, der for første gang sender fra en Team FOG Næstved-kamp.

Ellers er det naturligvis sjovest at se en kamp i hallen og her vil det sydsjællandske mandskab gøre alt for at hive den tredje sejr hjem i træk og samtidig tilføje østjyderne det tredje nederlag i træk.

Et kig i tabellen viser nemlig helt ekstraordinært, at Horsens IC er sidst sammen med Amager, Bears Academy og Randers, som alle har tabt sæsonens to første kampe.

- Horsens har tabt til Bakken Bears og senest Svendborg, men i den sidste manglede de også tre amerikanere. Det er en hård start; og man skal også huske, at alle point tæller i den nye struktur, hvor man tager alle point med over i slutspillet, siger Andreas Larsen.

Det sydsjællandske hold mangler dog også stadig den vigtige center, Alonzo Nelson-Ododa, som endnu ikke har fået svar på sine knæundersøgelser.

- Han er stærk og svær at undvære under kurven, men så må Vincent (Bailey, red.), Mathias Bak og vores to unge Holger Saugstrup og Rasmus Blak tage en tørn. Holger og Rasmus er store talenter men er unge og skal selvfølgelig have noget tid, og man ved også godt, at det med unge mennesker handler om at få noget stabilitet, konstaterer basketdirektøren.

Efter Team FOG Næstveds premieresejr over Randers blev det til en udesejr over BMS Herlev, men sydsjællænderne mangler trods alt stadig en helstøbt indsats.

- I den første var det godt offensivt, men knap så godt defensivt. I den anden kamp var det omvendt. Her manglede vi også Bubu Palo, som skulle være frisk igen til torsdagens kamp, lyder det fra Andreas Larsen.