Stor dreng med store ambitioner

Sport Sjællandske - 27. januar 2021 kl. 06:15 Af Claus Rasmussen

Lige nu er det folk som Simon Hald, Magnus Saugstrup og Anders Zachariassen, der huserer på stregen på håndboldlandsholdet.

Men ikke så langt ude i fremtiden er det måske Sasser Sonn, der skal udfylde positionen. Det håber den 20-årige vestsjællænder fra Slagelse i hvert fald, og den tidligere landsholdsspiller Jesper Nøddesbo spår ham en stor fremtid.

-Sasser spiller selv en aktiv rolle i, hvor god han vil være. Han har de fysiske forudsætninger, som vi andre gerne ville have haft, da vi var på hans alder. Han er brølstærk og har mulighed for at få en kæmpe fremtid, siger Jesper Nøddesbo til Midtjyllands Avis.

Veteranen kender den talentfulde streg fra Bjerringbro-Silkeborg, hvor de er holdkammerater, og en kontrakt med ligaklubben er det foreløbige højdepunkt for Sasser Sonn.

Og han har da også bidt mærke i roserne fra Nøddesbo.

- Jeg har sagt tak, og han fik også et ekstra stykke kage i omklædningsrummet efter træning, siger Sasser Sonn med et grin.

Apropos kage, så har den næsten to meter høje Sasser Sonn altid været en stor dreng, og det er ikke længe siden, han vejede 124 kilo og stemplede sig selv som »buttet«.

- Jeg var den hvide Mvumbi..., siger han med et grin.

Sammenligningen med den iøjnefaldende stregspiller på Congos VM-hold holder dog ikke helt længere.

Sasser Sonn er i fuld gang med at flytte om på kiloene, og det er hårdt arbejde.

- Jeg kan ikke se på en vingummi uden at tage på, og førhen kunne jeg ikke holde til at spille fuld tid. Jeg kunne dårligt nok trække vejret, når jeg havde været på banen i fem minutter, siger Sasser Sonn.

- Jeg har haft kæmpe fokus på at komme i bedre form og få flere muskler i stedet for flere deller - og jeg kører på med det. Jeg er i min bedste form nogensinde, men det hele bliver også planlagt for mig - hvad jeg skal spise, hvor langt jeg skal løbe, og hvordan jeg skal styrketræne. Min opgave er at komme med den rigtige indstilling, og så ellers bare gøre, hvad der bliver sagt, siger han.

- Så nu er jeg 118 kilo ren ondskab...

Foreløbig rækker »ondskaben« og fysikken til en rolle som fjerdevalg på stregpositionen i Bjerringbro- Silkeborg, og derfor har Sasser Sonn i en periode været udlejet til bundholdet Lemvig-Thyborøn.

Her blev det til otte mål i syv ligakampe, men nu er han tilbage i det midtjyske.

- René Toft Hansen er skadet, og Jesper Nøddesbo har problemer med knæet, så nu ville de gerne have mig tilbage som backup, og jeg kan virkelig godt lide at være her. Klubben har et fedt set-up, og jeg er meget glad for både træner, fysioterapeut og holdkammeraterne, siger Sasser Sonn.

- Især Jesper Nøddesbo og Nikolaj Øris har været super gode til at hjælpe mig. Men alle er jo dygtige, og når man kender sin plads, så går det som en leg. Jeg er jo den yngste og mest urutinerede, så min rolle er at bevise mit værd til træning - og så sørge for at blive god nok til at være med i mere end bare 10 minutter hist og her.

Sasser Sonns største force er et lavt tyngdepunkt, der gør ham svær at flytte rundt på - og derfor kan han sætte gode screeninger for holdkammeraterne.

Desværre har han tilsvarende svært ved at flytte sig selv i forsvaret.

- Røven er lidt tung i defensiven. Men jeg arbejder på det, siger han og gyser lidt ved tanken om at stå over for det japanske landshold og deres små hurtige bagspillere.

- Jeg har faktisk mødt Japan ved U19-VM - og der blev jeg tørret. Så jeg er på ingen måde klar til det endnu, siger Sasser Sonn.

Men det bliver han i løbet af et de kommende år. I hvert fald, hvis det går, som han selv forestiller sig og knokler for. Ambitionerne rækker nemlig et godt stykke ud over den danske liga.

- Jeg håber at komme til udlandet. Jeg er meget eventyrlysten og vil gerne ud og spille i Tyskland, Frankrig eller Spanien - og gerne i en topklub i Champions League, siger Sasser Sonn.

- Jeg vil gerne have en større rolle på et større hold, hvor jeg får lov til at tage noget ansvar. Og så håber jeg da at komme i betragtning til A-landsholdet.

Planen om gøre karriere på håndboldbanen er langt fra ny, og den har allerede krævet masser af svære beslutninger.

- Jeg begyndte med håndbold i Hashøj, og så skiftede jeg til Slagelse, hvor mine venner spillede. Dengang var det mest socialt, og jeg spillede også fodbold. Men så blev jeg udtaget af Håndbold Region Øst, og derfra blev det mere seriøst, siger Sasser Sonn.

Efter uro i klubben skiftede han til Næstved Herlufsholm, og derfra gik turen til TMS Ringsted, inden han som 16-årig valgte at flytte til Sportsstar College i Ikast og tørne ud for HC Midtjylland I sommeren 2019 kom han så til Bjerringbro-Silkeborg, og efter den første sæson indgik han en to-årig aftale med klubben. Så foreløbig fungerer køreplanen.

- Mine venner kalder mig for »klubluder«, siger Sasser Sonn med et grin.

- Jeg er glad for at bo i Jylland, men der var jo heller ikke de store muligheder på Sjælland. Det ville være godt, hvis der var mere end én klub på liganiveau derovre, siger han.