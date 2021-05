Oskar Madsen fra Skælskør blev dansk topscorer i den dramatiske kamp mod Israel. Foto Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor dansk jubel efter dramatisk sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor dansk jubel efter dramatisk sejr

Sport Sjællandske - 21. maj 2021 kl. 21:55 Kontakt redaktionen

Fredag indledte det mandlige volleyball-landshold sæsonen i European Silver League i Nordmakedonien mod Israel. Og efter mere end to timers spil kunne de danske spillere gå amok i sejrsjubel - og skrige om kap med de mange påfugle i værtsbyen Strumica.

21-25, 26-24, 17-25, 26-24, 15-12 lød sejrscifrene i en kamp, som israelerne ellers virkede til at have godt styr på.

Efter at have snuppet første sæt, bragte de sig foran 24-19 i andet sæt, inden danskerne satte en vild slutspurt ind, afværgede alle fem sætbolde og også sikrede sig én selv.

Og den afgjorde den tidligere VK Vestsjælland-spiller Oskar Madsen fra Skælskør til 26-24.

Israel snuppede tredje sæt, og så igen ud til at have styr på tingene i fjerde. Denne gang førte israelerne dog »kun« med 19-15 undervejs, inden danskerne igen fik fightet sig tilbage og fremtvunget et femte sæt.

Endnu engang trak Israel fra og kom foran 6-3, men da kampen skulle afgøres var danskerne skarpest, og efter 130 minutters drama udnyttede de deres første matchbold.

- Det var en vanvittig kamp, og bagefter føltes det nærmest som om, vi havde vundet en finale. Det var en fed kamp - selv om vi i perioder spillede virkelig ringe - men vi kæmper os tilbage, siger Oskar Madsen, der til daglig er professionel i franske Spacer's Toulouse.

Den 21-årige vestsjællænder blev dansk topscorer mod Israel med 19 point fordelt på 15 angreb, tre serveesser og en enkelt blokade.

- Personligt var det heller ikke nogen perfekt kamp, men jeg er så glad og lettet over sejren. På forhånd følte jeg, at vi var lidt underdogs mod Israel, men vi hjalp virkelig hinanden, siger Oskar Madsen.

Lørdag spiller Danmark mod Cypern, og søndag gælder det værterne fra Nordmakedonien.

- Det er svært at sige, hvordan vores chancer er. Vi er nok lidt favoritter mod Cypern, mens Nordmakedonien nok er gruppens favoritter, siger Oskar Madsen, der sover med ørepropper for at få fred for påfuglene.

Så forhåbentlig er han veludhvilet til weekenden.

- Vi har et vanvittigt ungt hold, så vi kan sagtens have en dårlig dag og fucke det op. Men omvendt er vi også så talentfulde, at hvis vi rammer dagen, så er vi farlige for alle, siger Oskar Madsen.

I næste weekend gentager hele seancen sig, når de fire hold mødes på kryds og tværs igen i Spar Nord Arena i Slagelse.

Den anden indledende pulje består af Kroatien, Luxembourg, Østrig og Ungarn, og de to bedste fra hver pulje går videre til et Final 4-stævne i Nordmakedonien 5.-6. juni.

Vinderen herfra kvalificerer sig til European Golden League.