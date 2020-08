Se billedserie Sådan ser det ud på trænerbænken, når sæsonens første sejr i danmarksserien kommer i hus. Oprykkerne fra Vordingborg vandt 2-1 på udebane over GVI, der er blandt forhåndsfavoritterne til en topplacering. Foto: Claus Rasmussen

Stolpe ind to gange på ét minut

På bare tre sæsoner er Vordingborg IF spadseret fra serie 2 til danmarksserien, og i sæsonens to første kampe har sydsjællænderne hentet fire point mod oprykningsaspiranterne fra B 1908 og GVI.

Der var da også store smil over hele linjen efter lørdagens 2-1 sejr i Gentofte - ikke mindst hos Mathias Drost, der blev dobbelt målscorer.

På mindre end ét minut kort før pausen gjorde han det til både 1-0 og 2-0 - begge gange med hjælp fra stolpen.

Først smuttede et fladt indlæg fra venstresiden forbi både holdkammeraten Jannik Skov Hansen og GVI-keeper Mikkel Schyler Gram-Jensen og kæmpede sig ind over stregen, og kort efter udnyttede Mathias Drost et oplæg fra Jacob Piilgård og sparkede bolden i kassen.

- Sidste år lavede jeg hattrick på syv minutter i SM-finalen i Hundested, men ellers er jeg mere en assisterende type, siger en glad Mathias Drost, der gjorde sit bedste for at overhøre et krav fra træner Jan Faber om, at han skulle give en omgang.

- Det kan være, det kommer til at koste noget fra klubben til mig - men ikke den anden vej rundt..., siger matchvinderen med et grin.

Engang imellem skulle man ellers tro, at der kunne være en straf forbundet med at score for Vordingborg-spillerne.

Ikke mindst frontløberen Nicolai Andreasen misbrugte et par store chancer, og afsluttede blandt andet gæsternes flotteste angreb med at sparke langt over mål fra fem meters afstand midt i anden halvleg.

Værterne fra Gentofte-Vangede havde dog også deres tilbud, men Vordingborg-keeper Timmi Nielsen leverede et par flotte redninger på afslutninger fra distancen, og inde foran mål ryddede Mikkel Porsborg og anfører

Nicklas Rasmussen flot op.

Et par gange fik sydsjællænderne også hjælp af målrammen til at holde nullet, og da værternes Mathias Veltz tyrede en ripost ubegribeligt langt over det tomme mål helt inde i det lille felt, mistede de fleste blandt hjemmepublikummet troen på point.

Seks minutter før tid lykkedes det dog pludselig Simon Raahave at udnytte en lidt tilfældig chance til at reducere til 1-2 og skabe nyt håb på de medbragte stole rundt om kunstgræsbanen.

Selv om værterne pressede på i slutfasen, kom de dog aldrig rigtig tæt på udligning, og efter fem minutters tillægstid kunne VIF'erne juble over sæsonens første sejr.

- Vi har SÅ mange chancer til at lukke kampen..., lød den første reaktion fra en nærmest forpustet Jan Faber.

- Omvendt giver vi ikke dem ret meget - og så arbejder vi benhårdt. Vi har jo været vant til at dominere i de lavere rækker, men jeg synes, vi er kommet langt allerede med vores defensiv og vores struktur. Vores midterforsvar stod fantastisk i dag, men generelt var det en god holdindsats, siger Vordingborg-træneren.

- Nu har vi mødt to af oprykningsfavoritterne og fået fire point. Og det er en helt anden følelse at vinde sådan en kamp, hvor man ikke er favorit. Glæden er en anden, og det er fedt. Men vi skal nok træne afslutninger på mandag...

Danmarksserien

GVI - Vordingborg: 1-2 (0-2)

0-1: Mathias Drost (43)

0-2: Mathias Drost (43)

1-2: Simon Raahave (85)

Rødt kort: Gustav Bang (90)