Stillingen står ved magt

Sport Sjællandske - 13. marts 2020 kl. 14:11 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke spillet flere håndboldkampe i denne sæson. I hvert fald ikke i rækkerne under lokalunionerne. Den nuværende stilling i de forskellige rækker kommer derfor til at blive udslagsgivende for op og nedrykning fra 2. division og ned efter.

I Dalby sidder de sikkert og glæder sig over, at de ikke løber ind i flere nederlag i en sæson, som til tider har virket uendelig lang for det pointløse 2. divisions - nu 3. divisionshold. I Dianalund/Tersløse kan man nu begynde at glæde sig til næste sæson, hvor Per Berg tager over som cheftræner. Sådan er der sikkert mange forskellige tanker, der blev tænkt, da det fredag stod klart, at 2019/20-sæsonen i alle rækker fra 2. division og ned er forbi som en direkte konsekvens af coronavirus. Der spilles ikke flere kampe i de lavere rækker. Kun i ligaen og 1. division afventer man fortsat.

De håndboldtrænere, som Sjællandske har været i kontakt med hilser alle beslutningen velkommen ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Der er bred og ubetinget opbakning til beslutningen - selv hos Næstved/Herlufsholms kvindetræner Kim Kærgaard, der suverænt er den lokale træner, der taber mest på fredagens udmelding. Hans hold slutter nemlig sæsonen på en andenplads - á point med Ollerup/Skerninge, som man oven i købet skulle have besøgt søndag til en decideret oprykningsfinale. Det bliver der ikke noget af nu, og der bliver heller ikke kvalkampe mellem nummer to og tredjesidst fra den ovenliggende række.

- Jeg er da ked af det på spillernes vegne, for de har arbejdet så hårdt hele sæsonen og ofret så meget for at komme til de mange udekampe i Jylland og på Fyn, så på den led er jeg da ked af, at vi ikke fik mulighed for at spille sæsonen færdig. Spillerne var virkelig motiverede for at rykke op, men sådan blev det ikke, og det efterlader mig da med en ambivalent følelse, konstaterer Kim Kærgaard, der i næste åndedræt understreger, at han bakker op om forbundsbeslutningen.

- Det er det eneste rigtige i den nuværende situation. Der er et samfundsmæssigt hensyn, der naturligvis går før håndbolden i denne sammenhæng. Det kan der ikke være to meninger om, siger Kim Kærgaard.

Under normale omstændigheder ville NHHs nuværende andenplads være nok til et par kvalkampe om at komme med i næste sæsons 2. division. Men disse kvalkampe er også aflyst.

Mens det i Næstved/Herlufsholm potentielt kan være en kilde til frustration og skuffelse, så vækker samme beslutning om ingen kvalkampe glæde i Korsør, hvor det mandlige divisionshold også i næste sæson er at finde i 2. division som følge af lige netop den afgørelse.

Korsør/Tårnborg slutter nemlig sæsonen på en 10. plads, men man slipper altså for at skulle ud i to finalekampe om at blive i rækken med et tophold fra 3. division.

- Det er vi meget glade for. Målet var i første omgang at stable et hold på benene, og nu har vi så klaret at blive i 2. division. Det kan vi kun være meget stolte over, siger træner Jakob Larsen, der med fredagens melding har stået i spidsen for vestsjællænderne for sidste gang i denne omgang.

- Jeg er glad for, at den nye træner, der snart vil blive præsenteret, får mulighed for at arbejde videre i 2. division, siger Jakob Larsen, der også sympatiserer med de bagvedliggende tanker for at afkorte sæsonen.

- I denne sammenhæng er håndbold ikke så vigtigt, men at det så er medvirkende til, at vi får en succeshistorie midt i den her triste tid er da kun godt, siger Jakob Larsen.