Næstved Herlufsholm havde langt mere at skyde med end Dalby i søndagens lokalopgør. Samtlige 10 markspillere kom på scoringslisten for sydsjællænderne, og her er det Mathias Brandt, der udfordrer hjemmeholdets forsvar.

Stemningsløst lokalopgør i »laden«

29. september 2019 Af Claus Rasmussen

En efterårssøndag med 2. divisionshåndbold på programmet betyder som regel, at man skal være heldig for at få en parkeringsplads ved Dalby-hallen - og næsten lige så heldig for at score en siddeplads indenfor i »laden«.

Til en lokalopgør mod Næstved Herlufsholm er det normalt nærmest umuligt. Men selv om regnen silede ned i det østsjællandske på ugens sidste dag, var der åbenbart mange af de trofaste tilskuere, der havde andre planer end at se håndbold. I hvert fald var der ledige p-pladser til både biler og bagdele.

Måske havde hjemmepublikummet bare luret, hvor det bar hen denne gang efter Næstved Herlufsholms hjemmesejr på 26-18 over TMS Ringsted i sæsonpremieren og Dalbys nederlag på 15-29 hos Furesø Håndbold.

Selv om der er tradition for jævnbyrdige lokalopgør, blev denne udgave da også et uspændende et af slagsen, og allerede midt i første halvleg havde gæsterne kampen under fuld kontrol.

Værterne fulgte med til 2-2 på to mål af Søren Larsen, men med afbud fra Daniel Nielsen, var han Dalbys eneste reelle skudtrussel - og det var langt fra nok i længden.

Brænder mange chancer

Efter 18 minutter førte Næstved Herlufsholm med 9-3 og havde allerede syv forskellige spillere på scoringslisten. Det nåede Dalby aldrig.

Kun fem af de blå mænd formåede at få bolden forbi gæsternes velspillende målmand Andreas Isager, der fortjent blev kåret som sit holds bedste efter den sikre sejr på 27-16.

- Man kan vel godt forvente, at man scorer på 60-70 procent af de chancer, hvor man er fri ind over stregen. Men når vi ikke gør det, så kan vi ikke begå os mod Næstved Herlufsholm, siger Dalbys assisterende træner Per Rasmussen, der talte omkring 25 skud med løst krudt.

Han kunne for eksempel ærgre sig over tre store afbrændere af den ellers normalt træfsikre stregspiller Sebastian Zabell i første halvleg.

- Så havde vi kun været bagud med fire ved pausen, og så havde der været en anden stemning. Når vi spiller os til chancer, skal vi score, og så havde vi måske kun tabt med fem-seks mål. Og det kunne vi have brugt som en succeoplevelse, siger Per Rasmussen.

Træner savnede kynisme

Dalby er ved at bygge et nyt hold op uden flere af sidste sæsonens profiler, og Næstved Herlufsholms træner Tomas Laursen erkender da også, at kampen næsten var vundet hjemmefra.

- Dalby får det meget svært, hvis der ikke sker noget herude. Men de gør det klogt og spiller langsomt - og får lov til det. Det går der rigtig mange minutter med, og ellers var de blevet kørt over.., siger Tomas Laursen, der var glad for sejren og de to point.

Træneren var dog ikke helt tilfreds med sine egne - selv om alle markspillere kom på scoringslisten.

- Forsvarsmæssigt er det godkendt, for vi holder dem jo nede på 16 mål. Men i spillet fremad er jeg ikke tilfreds. Jeg savner noget mere kynisme i vores overtalsspil, og i andenbølgen, når man går på kassen. Det er noget vi arbejder med til træning, men jeg kunne ikke se det i dag, siger Tomas Laursen.

Til gengæld kunne han se Oliver Romme være sikker på sydsjællændernes tre straffekast, og højrefløjen blev sit holds topscorer med seks mål, mens Søren Larsen nettede otte gange for Dalby.