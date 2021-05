Se billedserie Christian Jacobsen (i forgrunden) spillede sig ikke i finalerunden på Ecco Tour?en i Sverige og kunne derfor nå at komme hjem til Korsørs kampe. Men lørdag måtte han se sig slået i Næstved af Markus Wellemberg (i baggrunden), mens han vandt sin søndagssingle mod Royals Jeppe Huldahl. Foto: John Ringstrøm

Send til din ven. X Artiklen: Stærkt af Næstved - kaotisk i Korsør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærkt af Næstved - kaotisk i Korsør

Sport Sjællandske - 09. maj 2021 kl. 20:11 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Allerede i sæsonens første holdkamp tørnede de to lokale 1. divisionsklubber, Næstved Golfklub og Korsør Golfklub, sammen. På papiret lignede korsoranerne en lille favorit, men det gik lige omvendt.

På Næstveds bane ud til Karrebæk Fjord spillede værternes seks udvalgte en flot kamp og gjorde det mindre mærkbart, at de måtte undvære deres to »amerikanere«, college-spillerne Christoffer Bring og Jacob Skov Olesen.

Af formiddagens tre doubler, eller foursomes på golfsprog, vandt Næstved de to, og da kun holdkaptajn Michael Jürgensen kunne vinde sin single for Korsør med et enkelt hul over Matti Røhmer, mens Næstveds pro Martin Hansen og Korsørs Mark Haastrup spillede uafgjort, sejrede sydsjællænderne sikkert 13-5 i lokalopgøret.

Bedre på dagen Blandt sejrsherrerne var Markus Wellemberg, der imponerede ved at slå Korsørs professionelle Christian Jacobsen på 18. hul.

- Det var måske lidt overraskende, vi vandt, men vi spillede rigtig godt, mens Korsør måske havde en knap så god dag, konstaterer Næstveds teamleder Christian Bring, mens Korsørs ditto Michael Jürgensen var klar til at kapitulere.

- Næstved var bare bedre på dagen. Savnet af de to i USA var ikke så stort, da dem de satte ind, gjorde det virkelig godt, erkender Jürgensen.

De to hold skulle i ilden igen søndag og her overraskede Næstved igen ved at slå Asserbo, der på forhånd var udskreget som en af oprykningsfavoritterne.

Singlerne bølgede Sydsjællænderne vandt på egen bane 10-8 i et opgør, hvor Markus Wellemberg og Frederik Jørgensen godt nok lagde ud med at tabe stort i foursome. Men Mikkel Jensen og Christian Vinther rettede op på det og inden frokost Matti Røhmer og Martin Hansen bragt Næstved foran 4-2.

I singlerne bølgede det meget frem og tilbage, men med sejre til Christian Vinther, Matti Røhmer og Martin Hansen endte det med en kneben Næstved-sejr og fire maksimale point ud af premiereweekenden.

- Drengene gjorde det flot begge dage. Fremfor alt blev der virkelig kæmpet om hvert eneste slag. Det har vi før haft lidt udfordringer med, men nu kæmpede alle til det sidste, konstaterer Christian Bring.

Det tætte opgør mod Asserbo kunne måske være gået anderledes, hvis det havde været på nordsjællændernes bane.

- Det er ingen tvivl om, at hjemmebanen er en fordel. Asserbo har et godt hold, men de troede måske, at de »bare« kunne komme her og vinde, siger Christian Bring med et lille smil, der indikerer, at han glæder sig til de næste runder.

- Der er endnu mere håb, når vi kan stille med Christoffer og Jacob, men det bliver selvfølgelig svært i både Korsør og Asserbo, erkender Næstved-lederen, der helst vil fremhæve hele holdet, men alligevel stikker et par ekstra roser ud, når han bliver spurgt ind til det.

- Christian Vinther vinder otte point i weekenden, og Matti gør det også godt. Men også vores træner Martin Hansen. Det er godt at se, at den gamle stadig kan, mens de unge viser karakter, siger Bring.

Holdkaptajn havde travlt Korsør Golfklub havde formentlig håbet på mere end et point i premiereweekendens 1. divisionsrunder, men dels var spillet ikke til det, og dels skabte ydre omstændigheder lidt - eller meget - besvær for holdkaptajn Michael Jürgensen.

- Søndag (hjemme mod Royal, red.) havde jeg den mest kaotiske turneringsdag i 25 år, lyder det fra en træt Michael Jürgensen.

- Klokken halv tre i nat (natten til søndag, red.) fik jeg en besked fra Mark Haastrup om, at hans kone havde fået noget madforgiftning, og at han derfor ikke kunne spille foursome fra morgenstunden. Han kunne måske spille single, men det måtte tiden vise. Så gik jeg i gang søndag morgen med at finde en afløser, men andetholdet havde skrevet sin holdseddel og måtte derfor ikke undvære nogen. Og vores bedste andetholdsspiller måtte også indlægges på sygehuset med sin kone og spædbarn. Vores træner Thomas Larsen kunne heller ikke, og så måtte jeg gå klubhuset rundt efter en sjettemand. Jeg fandt en af de andetholdsspillere, der ikke var udtaget, men han skulle først hjem efter sit golfsæt. Han var klar 10 minutter før, han skulle spille, fortæller Michael Jürgensen og tager hatten af for reserven for reserverne, Michael Hyldevang.

Kampene i tal 1. division, mænd

Næstved Golfklub - Korsør Golfklub: 13-5

Næstved Golfklub - Asserbo Golfklub: 10-8

Korsør Golfklub - Royal Golf Club: 9-9 Næstved Golfklub - Korsør Golfklub: 13-5Næstved Golfklub - Asserbo Golfklub: 10-8Korsør Golfklub - Royal Golf Club: 9-9 Den debuternede Korsør-spiller gik nemlig uimponeret ind med sit handicap 7,2 og vandt 3/1 over Royals Michael Pedersen, der har handicap 0,4.

- Der var ret sejt, konstaterer Jürgensen, der selv tabte sin single 6/7 til Michael Hammergaard.

- Han spillede godt og var syv oppe efter 12 huller, men jeg var også drænet mentalt. Det var en dårlig kombi, siger Korsør-chefen.

Også Silas Knudsen var uheldig med, at hans modstander sænkede et seks-meter-put på 17. hul, og Knudsen tabte så også 18. hul. Og sådan var der mere modgang til vestsjællænderne undervejs, da også Daniel Termøhlen tabte på sidste hul.

- Man kunne dårligt have givet os mere modgang, men det er alligevel skuffende, at vi ikke får mere ud af kampen, mener Michael Jürgensen.