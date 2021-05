Louise Vennekilde er den eneste kvindelige danske vægtløfter, der nogensinde har klaret 100 kilo i træk, og hun er indehaver af samtlige danske rekorder i de to tungeste vægtklasser. Privatfoto

Stærk veteran har sat nye mål

Sport Sjællandske - 28. maj 2021 kl. 06:47 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

OL i Tokyo var det helt store mål for vægtløfteren Louise Vennekilde fra AK Atlas i Slagelse, men det glippede, da hun kiksede sit sidste forsøg på 123 kilo i stød ved det afsluttende kvalifikationsstævne i Colombia for to uger siden.

Selv om Louise Vennekilde kunne rejse hjem med nye danske rekorder på 101 kilo i træk og 218 kilo i tokamp, var det altså ikke nok til at opfylde det skrappe danske OL-krav på 224 kilo. Og rekorderne er en lidt sølle trøst erstatning for en bristet drøm.

- Selvfølgelig var det ikke lige det resultat, jeg havde håbet på. Samtidig har jeg en følelse af, at jeg har givet alt, og jeg ved ikke, hvad jeg kunne have gjort anderledes. Jeg har givet det mit bedste skud, siger Louise Vennekilde.

Undervejs i den årelange jagt på OL-billetten har Atlas-løfteren døjet med små skader, været ramt af corona og som alle andre atleter oplevet, at sæsonplanerne er smuldret på grund af verdensomspændende restriktioner.

Louise Vennekilde har dog ikke brug for hvad-nu-hvis-tanker.

- I bund og grund skulle jeg jo bare have løftet det, der skulle til..., siger hun.

Med en enkelt tilføjelse.

- Hvis jeg havde været atlet på fuldtid, så havde jeg måske haft en mulighed. Jeg gik ned i tid og arbejdede kun 24 timer om ugen, men det var næsten for kedeligt. Der er jo grænser for, hvor meget man kan træne - og det skal også hænge sammen økonomisk, siger hun.

Selv om det store mål forsvandt, og Louise Vennekilde har rundet de 35 år, er hun ikke klar til at slippe stangen endnu.

Lørdag er hun med på AK Atlas' hold, der skal forsøge at genvinde det danske mesterskab på hjemmebane i Slagelse.

Derudover har træner Frank Petersen udtaget klubbens to øvrige OL-kandidater Sandra Jensen og Katrine Bruhn - der begge har klaret det danske krav i deres vægtklasser, men afventer den internationale fordeling af OL-pladserne - samt færøske Anna Niclasen.

- Det er svært at hive sig op, men omvendt kunne det også være fedt at vinde for femte år i træk. Så får klubben lov til at beholde pokalen, og den vil jeg gerne være med til at give Frank, siger Louise Vennekilde.

- Og det vil også være en god følelse at gøre det som hold sammen med de piger, som jeg træner med næsten hver dag.

Individuelt har Louise Vennekilde dog også mod på mere, og indtil videre træner veteranen videre for fuldt damp.

- Det kan godt være, at jeg taget et VM mere med sidst på året. Inden jeg skruer ned for blusset, har jeg også en drøm om at slutte af med at sætte nogle verdensrekorder i master-klassen, Det er jeg jo blevet gammel nok til nu, siger Louise Vennekilde med et grin.

- Min kæreste har lige startet et crossfit-center op, så indtil han får tid til at »være kæreste« og vi måske skal have nogle børn, så kan jeg lige så godt fortsætte. Det er også svært bare at lægge det på hylden efter at det har haft førsteprioritet i så mange år, siger Danmarks stærkeste kvindelige vægtløfter.