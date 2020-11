Stærk sejr i Højbjerg

Team Skælskørs sikre sejr på 7-2 over Greve i tirdags blev fulgt op af en flot sejr på 6-3 torsdag aften ude over Højberg på Aarhus-kanten i badmintonligaen.

Sydvestsjællænderne var igen uden de tre russiske spillere, mens Kim Astrup og Frederik Søgaard »kun« var med som coaches, da de to danske profiler er skadet. Men heller ikke de to svenskere, Felix Burestedt og Aswathi Pillai var med i det østjyske, hvorfor der blev plads til tyske Fabian Roth, der fik sin debut, og Imke Van Der Aar. Mest fordi, at man skal have været med i en af de fire første runder for at være berettiget til slutspillet.