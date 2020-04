Peter Staalbo sikrede sig karrierens første præmiecheck ved en turnering i Spanien i marts. Nu har corona-virussen dog sat en stopper for professionel golf, og det var ikke lige, hvad Korsør-spilleren havde regnet med, da han sagde farvel til amatørtilværelsen. Foto: Ecco Tour

Sprang ud i ingenmandsland

Sport Sjællandske - 16. april 2020

Omkring årsskiftet tog Peter Staalbo fra Korsør Golf Klub springet fra amatør til professionel, men det er langt fra gået efter planen.

Godt nok vandt Korsør-spilleren sin første præmiecheck ved en af vinterens tre Nordic Golf League-turneringer i Spanien, men de cirka 11.000 kroner fra ottendepladsen i Barcelona bliver den sidste løn i en rum tid.

På grund af corona-virussen er den nordiske tour nemlig lagt ned, og foreløbig er ni turneringer i april, maj og juni enten udsat eller aflyst - ligesom sæsonpremieren for Korsør i den hjemlige 1. division også er skubbet.

- Det er ikke særlig sjovt. Der er ingenting at gøre, og der er ingen, der aner, hvornår vi kommer til at spille igen, siger Peter Staalbo, der er havnet i et regulært ingenmandsland.

Når sæsonen bliver genstartet, håber han at blande sig i toppen af Nordic Golf League, og i løbet af de kommende år er det målet at kvalificere sig til Challenge Touren og Europa Touren.

- Men det kan blive sværere end det var i forvejen på grund af den økonomiske krise, siger Peter Staalbo.

Den nybagte pro forventer nemlig øget kamp om præmiepengene, når både spillere og turneringsarrangører får vanskeligere ved at finde sponsorer og få det hele til at hænge sammen.

-Sponsorater er jo det sidste, pengene går til..., siger Peter Staalbo.

Europa Tourens direktør Keith Pelley har allerede varslet ændringer i både præmiepenge og frynsegoder fremover.

Og smalhals for topspillerne vil også smitte af på Peter Staalbo og de øvrige spillere på det tredjebedste niveau i Europa.

- Så jeg må prøve at arbejde noget mere ved siden af golf-en, end jeg egentlig havde tænkt mig, siger Peter Staalbo.

Derfor er han nu på jagt efter et job, der også giver ham tid og mulighed for at passe sin træning.

Den foregår normalt i både Korsør Golf Klub og Ledreborg Palace Golf Club, men under coronakrisen har langt de fleste golfbaner været lukket.

- Nu er de begyndt at lukke lidt op. Men jeg har jo ikke rigtig kunnet træne. Det har mest været fysisk træning derhjemme, så det føles lidt som en »off season« nummer to, siger Peter Staalbo, der også kæmper med de mentale udfordringer ved den uvante situation.

- Jeg synes, det er virkelig tungt, og jeg er normalt i bedre humør. Men siden sidste sommer har jeg trænet, spillet og gjort mig klar til at blive professionel - og så ender det første år med måske ikke at blive til noget, siger han.

Peter Staalbo frygter at resten af den professionelle 2020-sæson bliver sprunget over, så der slet ikke bliver mulighed for at spille sig op i rækkerne. Men han håber, det bedste.

- Så jeg må bare fortsætte med at forsøge at blive bedre. Det handler jo om at holde sig i gang og være klar, når muligheden byder sig, siger Peter Staalbo.