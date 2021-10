Sportsdirektør: Søjbergs afgang åbner nye døre

- Når man ser på resultaterne i år, så er det klart, at det er et meget, meget stort tab at miste Søjberg. Men det åbner også døren for nogle af de andre, som har været lidt låst af, at vi har kørt for Søjberg. Vi har et supergodt sammentømret hold. Og der er andre, der må steppe op nu, og det er jeg sikker på, at de kan. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå i den nye sæson, men er samtidig meget optimistisk, siger sportsdirektøren.