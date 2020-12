Isaac Nortey er den ghaneser, der har fået mest spilletid på Næstveds divisionshold i efteråret. Spørgsmålet er, om han og hans landsmænd nu er fortid i klubben, efter de nye ejere er kommet til. Foto: John Ringstrøm

Sportschef ser frem til nye arbejdsvilkår

Sport Sjællandske - 30. december 2020 Af Simon Ydesen

Det var ret åbenlyst for de fleste, at Næstveds sportschef Peter Dinesen var underlagt lidt forskellige interesser fra de nu tidligere ejere i Næstved Boldklub. Derfor har han også modtaget nyheden om en ny lokal ejerkreds med stor positivitet.

- Det er klart, at jeg ser frem til at arbejde sammen med klubbens nye ejerkreds. Under de tidligere ejere kan man vel sige, at jeg endte med at være sportschef for den danske og tyske del af forretningen, mens der var en anden, der tog sig af den øvrige del af butikken, siger Peter Dinesen med henvisning til de mange mærkværdige spillertilgange fra Brasilien og særligt Ghana, som der stod Alexander Quaye skrevet på med stor fed skrift.

- Jeg håber, det bliver lidt lettere at få ting igennem. Jeg siger ikke dermed, at vi udelukkende kommer til at have danske spillere i truppen, men det er klart, at det er en del nemmere at kommunikere med den nye ejerkreds, da vi alle taler samme sprog og alle kender forholdene i Næstved, siger Peter Dinesen.

Ejerskiftet ændrer ikke i første omgang på Næstveds ambitionsniveau for den resterende del af sæsonen. Selvom mange Næstved-fans anså ejerskiftet som et mindre julemirakel, så ændrer det trods alt ikke på den øjeblikkelige stilling i Næstveds 2. divisionskreds.

- Vores primære opgave for foråret er, at vi skal slutte i top seks. Folk må ikke tage den del for givet, og det er vigtigt for mig at understrege, at det i første omgang er det vigtigste, så må vi se hvad det ellers kan kaste af sig, men top seks er i første omgang det vigtigste, siger Peter Dinesen.

I forhold til spillertruppen udtalte Peter Dinesen kort før ejerskiftet, at han anså muligheden for forstærkninger som værende begrænsede i det kommende vintervindue. Det ændrer ejerskiftet heller ikke det store på.

- Vi står stadig i nogenlunde samme situation. Det vil sige, at vi skal have spillere ud, før vi kan begynde at tænke på at få spillere ind. Vi har på nuværende tidspunkt en stor trup, og den skal vi meget gerne have reduceret frem mod forårets kampe. Dels fordi alle skal være tæt på spilletid, men der er også et økonomisk perspektiv i det, siger Peter Dinesen.

- Der er ingen tvivl om, at mange af de udenlandske spillere, vi har i truppen, er på relativt dyre kontrakter, så vi er i gang med at se, hvordan vi kan løse den situation, så det bliver til alles bedste, siger Peter Dinesen.

Ifølge Sjællandskes oplysninger har man i Næstved Boldklub et meget naturligt ønske om at ophæve kontrakterne med samtlige ghanesiske spillere samt Hugo Passega for slet ikke at tale om den brasilianske trio bestående af Edson Aquino, Mateus da Costa og Victor Jatoba. Sidstnævnte skulle så godt som være fortid i Næstved, mens det kan blive svært at komme ud af kontrakterne med især Edson og Mateus, da der er tale om længere aftaler.

- Jeg kan ikke kommentere på konkrete navne, men det er klart, at det er nogle af de normale marginalspillere og reserver, som vi skal snakke med, siger han.

Hvad angår resten af truppen, er der ikke det store at berette om.

- Jeg forventer ikke de store ændringer, og som det ser ud lige nu møder de øvrige udenlandske spillere ind igen efter vinterferien. Det er planen, at Aleksa Todorovic og Alexander Schmitt også spiller her i klubben i foråret, siger Dinesen.