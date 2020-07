Hvis Næstved-spillerne aftalte at give den en skalle i torsdagens opgør mod FC Roskilde, så glemte »De Grønne« alt om det efter frøste fløjt. Sportschef Peter Dinesen håber på da også på en bedre indstilling i sæsonens sidste hjemmekamp mod Hvidovre. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Sportschef klynger sig til håbet om en god afslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sportschef klynger sig til håbet om en god afslutning

Sport Sjællandske - 18. juli 2020 kl. 08:51 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en lang og skuffende sæson for Næstved Boldklub, men lavpunktet blev alligevel nået, da sydsjællænderne torsdag aften tabte den absolutte bundkamp mod FC Roskilde og nu er sidst i 1. division.

På sociale medier og i diverse debatforummer har kritikken da også været hård siden 0-2 nederlaget på eget græs.

»En direkte fornærmelse«, »tragikomisk dækker næsten ikke« og »tænk at byde publikum at spille så ringe«, lyder nogle af kommentarerne, og sportschef Peter Dinesen er enig i, at indsatsen ganske enkelt var for ringe.

- Der var ikke nok fight for den grønne trøje. Det var ikke pænt, og der skal altså steppes op. Spillerne har været igennem meget i denne sæson, men jeg savnede noget ære, siger Peter Dinesen.

Den får Næstved-spillerne en sidste chance for at vise hjemmepublikummet, når Hvidovre kommer på besøg søndag eftermiddag.

Gæsterne kan sikre sig overlevelse med et enkelt point, mens Næstved allerede er rykket ned i 2. division.

- Kampen mod Hvidovre skal bruges til at vise noget vilje i forholt til mod Roskilde. Der er mange, der har brug for at revanchere sig, siger Peter Dinesen, der også ser kampen som en slags forberedelse til næste sæson.

- Vi kommer nok til at se nogle af dem, der normalt ikke spiller så meget. Vi skal se, om de har niveauet til at være med fremover, siger han.

Næstved Boldklub siger farvel til 1. division på udebane mod HB Køge på lørdag, og derefter står den på et par ugers ferie.

- Når vi samles igen er der kun tre uger til sæsonstarten 30. august. Så det ville være rart at slutte med en succesoplevelse. Det ville også være dejligt ikke at slutte på sidstepladsen, men det vigtigste er at få styr på klubben, siger Peter Dinensen, der er indstillet på at fortsætte som sportschef.

Han er da også i fuld gang med at tilpasse truppen til den nye virkelighed i 2. division.

- Jeg får nogle travle uger. Vi har jo nogle spillere, der stadig er på kontrakt, men så er der andre, hvor vi skal have afklaret, om aftalerne skal forlænges eller ej. Og vi kigger også efter forstærkninger, siger Peter Dinesen, der ligeledes er i gang med at vurdere trænersituationen.

- Så jeg har allerede travlt på telefonen, siger sportschefen.