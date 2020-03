Se billedserie - Jeg har efterhånden vænnet mig til tanken om, at mit senior year kommer til at slutte på en noget anderledes måde end forventet. Utrolig trist, siger Astrid Steensberg, der er ramt af udgangsforbudet i Californien og må nøjes med ergometer-roning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sporten er trængt i baggrunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sporten er trængt i baggrunden

Sport Sjællandske - 22. marts 2020 kl. 18:22 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I USA stiger antallet af både smittede og døde som følge af corona-virussen dag for dag, og akkurat som herhjemme tager myndighederne flere og flere skridt for at begrænse smitten.

Det har naturligvis også betydning for de mange talentfulde sportsfolk, der er i gang med en college-uddannelse »over there«.

Søndag eftermiddag dansk tid var der flere end 26.000 registrerede smittede og 326 corona-dødsfald i USA, og naturligvis er sporten i den grad trængt i baggrunden.

- Selvfølgelig er alt college-sport aflyst for resten af semesteret, og det er blevet til online undervisning for os nu. Det er en forfærdelig tid lige nu, men alles helbred er meget vigtigere end sport - selvom man gerne vil ud og konkurrere, siger Christoffer Bring fra Næstved Golfklub.

Han studerer på University of Texas, og egentlig var planen, at han ville blive i Austin nogle uger endnu.

- Som jeg har hørt og læst, er alt jo lukket ned i Danmark - også golfbanerne. Det er de ikke her endnu, så jeg prøver at få noget træning ind, mens jeg stadig er her, og så må vi se hvornår, der sker yderligere ting med virussen her i USA, lød meldingen fra Christoffer Bring fredag eftermiddag.

Men kun tre timer senere var planen ændret.

- Jeg tager hjem i morgen..., meddelte sydsjællænderen, der ganske enkelt var bange for at strande i USA.

Alt er vendt op og ned

Flere steder i USA er indbyggerne nu blevet beordret til at holde sig hjemme.

I skrivende stund gælder det cirka 84 millioner mennesker i staterne New York, New Jersey, Connecticut, Illinois og Californien.

For roeren Astrid Steensberg fra Sorø betyder det, at hun nærmest er fanget på University of Southern California i Los Angeles, hvor hun er i gang med sit fjerde og sidste skoleår.

- Californien er i lockdown, og man frarådes kraftigt at gå udenfor, siger Astrid Steensberg, der kommer til at tage resten af sin uddannelse online, mens træningen er begrænset til ergometer-roning i hjemmet.

- Jeg prøver at tage det så stille og roligt som muligt. Det har selvfølgeligt vendt op og ned på min hverdag, da jeg er gået fra et skema med fuld træning, skole, events med mere til nærmest ingenting. Men jeg prøver at tilpasse mig og holde modet oppe, siger Astrid Steensberg.

- Selvfølgelig er jeg virkelig trist over at slutte fire år i USA på denne måde. Jeg havde virkelig glædet mig til sæsonen og konkurrencerne, graduation og alle de events, der følger med her de næste to måneder, som ikke kommer til at ske nu. Derudover er det da lidt hårdt at være på den anden side af jorden, når nærmest hele verden er under lockdown, og det ikke er muligt at komme tilbage til Danmark.

En mærkelig afslutning

Tennisspilleren Christian Sigsgaard fra Næstved er også i gang med sit sidste skoleår i USA - og han kunne også godt have ønsket sig en anderledes afslutning på eventyret.

- Det er selvfølgelig en mærkelig måde at slutte sæsonen og nok også college-karrieren på. Men der er ikke noget jeg eller nogen andre kan gøre ved det. Derfor prøver jeg at fokusere på hele oplevelsen de sidste fire år, og ikke bare den tidlige slutning, siger Christian Sigsgaard, der i sidste sæson var med til at sikre University of Texas det amerikanske holdmesterskab for første gang i skolens historie.

Efter planen bliver sydsjællænderen færdiguddannet til juni, og derefter tager han hul på en karriere som professionel tennisspiller.

Til den tid vil han have base i Danmark, men indtil videre bliver han i USA.

- Lige nu bor jeg hos en af mine holdkammerater, som har en tennisbane i baghaven, så vi får stadig trænet lidt. Det er godt, jeg stadig kan få holdt det lidt ved lige, siger Christian Sigsgaard.

Vigtigt at kunne træne

Muligheden for at træne vægter også tungt hos John Axelsen fra Sorø Golfklub.

Derfor bliver han foreløbig på University of Florida for at forberede sig på fremtiden som professionel senere på året.

- Alle klasser er rykket online, alt sport er aflyst, campus er lukket. Vi kan dog stadig træne golf, og gå ud af vores hus. Men det er vel bare et spørgsmål om tid før USA kommer i karantæne, siger John Axelsen.

- Situationen er lidt bedre end derhjemme. Det virker umiddelbart til at vi er cirka en uge efter Danmark i forhold til spredning af virussen, siger vestsjællænderen.

Landsholdskammeraten Alexander Frances fra Møn Golfklub har samme opfattelse. Derfor bliver han også på sit college - University of Houston. Lidt endnu i hvert fald.

- Den største grund til at blive er, at man stadig kan træne og spille golf. Men trenden er, at folk rejser hjem, og jeg gider ikke strande herovre, når holdkammeraterne er rejst, siger Alexander Frances, der dog ikke føler sig utryg.

- Jeg er ikke bekymret for mig selv - men mere for mine bedsteforældre. Personligt tænker jeg mere på de begrænsninger, det giver mig lige her og nu. På en måde ville jeg gerne få corona, være syg i en uge, og så være immun overfor det. Så jeg er nok lidt en af de der unge, der ikke helt forstår det... siger Alexander Frances i et tonefald, der signalerer, at alvoren alligevel er trængt ind.