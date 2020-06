Klaus Larsen har ingen erfaring som cheftræner, men han får også hjælp af de mangeårige holdkammerater Mikkel Steinmetz og Stephan Trzepacz. Foto: SHK

Spiller konverterer til træner

Sport Sjællandske - 16. juni 2020

Efter mange sæsoner på posten har Ralf Christensen sluppet trænertøjlerne for herreligaholdet i Slagelse Hockey Klub.

Ny mand til at overtage er Klaus Larsen, der selv har spillet på holdet i mange år og først stoppede efter den forgangne sæson.

- Jeg havde lyst nu til at sige stop med den aktive karriere som 38-årig. Der er mange, unge spillere der skal have chancen. Jeg cuttede også indendørs-sæsonen sidste år og spillede kun udendørs, for kroppen kan ikke klare så meget mere, erkender Klaus Larsen, der startede som 13-14-årig i klubben.

Han har stort set været med i alle de succesfulde Slagelse-år, hvor mesterskaber i høj potens er vundet på stribe, men det behøver det ikke at være slut med.

- Vi går efter at vinde DM udendørs igen og vinde DM indendørs tilbage. Vi spiller for at vinde og går ikke på kompromis med resultater, selv om jeg gerne vil have de unge til at tage mere ansvar og være bærende kræfter. Det skal ikke altid være de gamle, der gør det. Det bliver en fælles opgave, kommer det fra Klaus Larsen.

Han bliver cheftræner i et team, hvor spillerne Mikkel Steinmetz og Stephan Trzepacz er med i et såkaldt »trænerråd«.

- Jeg har ingen erfaring med at være træner. Jeg har hjulpet gennem årene efter behov, men det har ikke været min intention at skulle være træner. Men forstår man spillet, er man ret langt. Jeg har aldrig været en af de hurtige, men har haft overblik og taktisk forståelse, siger Klaus Larsen, der glæder sig over at få Steinmetz og Trzepacz med som vejledere og støtter.

- Ralf Christensen kørte det mere som »one-man«. Det var også fint, men det bliver godt, at vi bliver tre. Jeg kan heller ikke altid være der kva mit job i PFA og min familie, selv om jeg bor i Slagelse, siger den nye cheftræner.

Larsen vil gøre en dyd ud af at skabe en fælles forståelse for det hele. Og især fremme de unge talenter i en trup, der tæller omkring 25 spillere.

- Man skal kunne se ud over sin egen næse. En ting er at være træner, noget andet er at få fællesskabet frem og holdfølelsen, mener Klaus Larsen.

Han fik allerede sin ilddåb i weekenden, hvor første runde af en meget forkortet pokalturnering fandt sted.

Slagelse mødte naborivalerne fra Sørbymagle i det ene gruppespil og vandt 13-1. Lørdag skal de så møde Odin på udebane og med en ny sejr, venter en finale søndag på hjemmebane. Under alle omstændigheder venter en kamp søndag i Slagelse, hvor også kampen om tredjepladsen skal spilles.

- Vi fik pokalsejren over Sørbymagle på en lidt billig baggrund, for de kæmper desværre lidt med holdet. Odin kan godt blive svære, for deres bane er mere langhåret end vores og de er blevet bedre, mener Slagelse-træneren.

Pokalkampene i Slagelse søndag starter kl. 10 med kampen om tredje-/fjerdepladsen, mens finalen starter kl. 14.