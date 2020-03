- Vi er 10-12 kørere, der kæmper om syv pladser på holdet, men heldigvis har jeg fået skabt mig et godt navn, siger Mikkel Bech Jensen, der stiller op for Wybrzeze Gdansk i den polske liga. Hvornår han kommer i aktion dernede, er dog usikkert på grund af corona-krisen. Foto: Artur Makowski

Speedway-cyklen holder helt stille

Lige nu skulle speedway-køreren fra Glumsø have været i Polen for at køre årets første løb for sin klub Wybrzeze Gdansk, men som næsten alt andet sport, er det også sat på pause som følge af corona-krisen.