Team Spækhugger er klar til at æde de andre ved Karrebæksminde Triatlon lørdag. Fra venstre Matias Wesselhoff Jensen, Abdi Ulad og Patrick Hjortebjerg. Foto: Pernille Graae

Spækhuggeren på jagt

04. juni 2021 Af John Ringstrøm

Hvis du tager til stranden på Enø lørdag og ser en spækhugger »in disguise« personspaltet i et piskeris i havet, en pil på en fantomcykel og en løbende sort gepard, er det bare tre triatlonvenner.

Svømmeren Matias Jensen, cykelrytteren Patrick Hjortebjerg og løberen Abdi Ulad har slået sig sammen i »Team Spækhugger« med det mål at komme til tops i det traditionsrige Karrebæksminde Triatlon grundlovsdag.

- Vi snakkede om det for et års tid siden. Matias og Abdi har gået i folkeskole sammen i Skælskør og Matias er en af mine gode venner. Og så tænkte vi, at vi ville prøve at samle holdet til i år, siger Patrick Hjortebjerg.

Mens Hjortebjerg fra Næstved selv har gennemført »The Big Four«, Copenhagen Marathon, Ironman i Helsingør og København samt Copenhagen Half Marathon, har Matias Jensen svømmet 18 kilometer i et hug fra Samsø til Røsnæs.

Abdi Ulad kender de fleste med hang til atletik. Slagelse-løberen er som bekendt udtaget til at repræsentere Danmark ved OL i maraton i Tokyo.

De tre ekstreme venner deler de tre discipliner i triatlon-stævnet op mellem sig i stafetkonkurrencen. Og her er der næppe nogen tvivl om, at i hvert fald Ulad vil være hurtigst af alle på den 10 kilometer lange løbedistance, som ligger sidst.

- Det er sjovt at have Abdi på holdet. Det er med en vis ærefrygt at have ham med, for han har selvfølgelig forventninger til os og vi vil ikke skuffe ham. Matias og jeg er bare motionister med høje krav til os selv, konstaterer Patrick Hjortebjerg, der selv har høje forventninger til holdet.

- Vi vil på podiet. De andre år har feltet været meget blandet, men der er nogle gode cykelgutter med i år, så vi får det ikke nemt, mener Hjortebjerg.

Både han og Matias Jensen er ambulance-behandlere til daglig, så det er højst sandsynligt med en vis udrykning, Team Spækhugger rykker gennem feltet.

- Vi har valgt navnet Spækhugger, fordi den er sort/hvid og en dræber i vandet. Den er også møghurtig og en snu taktiker, konstaterer Patrick Hjortebjerg.

Abdi Ulad skal om godt to måneder løbe OL-maraton i Tokyo, så formmæssigt kan hans to Spækhugger-venner godt forvente en Slagelse-dreng i god form.

- Træningsmæssigt er jeg der. Nu mangler jeg den sidste skarphed i konkurrence, for jeg har ikke konkurreret i over et halvt år. Det er blandt andet også derfor, jeg har sagt ja, og jeg skal alligevel træne. Men det bliver også sjovt, siger Abdi Ulad, der tager konkurrencen seriøst, selv om det ikke lige er den type stævner, han normalt deltager i.

- Jeg skal jo lave noget op til OL, og adrenalinen vil helt sikkert være der, når jeg får startnummer på. Samtidig med, at det er sjovt, er det rigtig god træning, plus jeg får konkurrence-elementet med. Det er en del af nogle større »prikker« i min forberedelse, konstaterer maratonløberen, der holder sig fra de øvrige elementer i et tristævne.

- Det er en ukendt kombination af sportsgrene for mig. Jeg kan nok hverken svømme eller cykle så langt. Men det bliver godt at teste formen, samtidig med man er sammen med gode venner, lyder det fra Ulad.

Spækhuggeren ryger i vandet lørdag sammen med »guldhætterne« præcis klokken 12.