Morten Soubak har været både klub- og landstræner i Angola siden 2017 og blandt andet vundet den afrikanske Champions League. Men nu er sydsjællænderen altså færdig med begge dele.

Soubak stopper som landstræner

Sport Sjællandske - 17. marts 2021 kl. 06:43 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Siden 2017 har Morten Soubak været landstræner for Angolas håndboldkvinder, men den 56-årige sydsjællænder fra Fodby kommer ikke til at stå i spidsen for holdet ved sommerens OL.

Efter et par ugers slingrekurs har det angolanske håndboldforbund besluttet at give ansvaret videre til en anden.

- Jeg havde indstillet mig på, at det nok var sådan, det ville ende. I efteråret blev der valgt en ny præsident for forbundet, og det er jo fair nok, at en ny ledelse vil prøve noget andet, siger Morten Soubak.

Derfor blev han også overrasket, da han i begyndelsen af marts blev kontaktet af den nye håndbold-boss og fik at vide, han skulle fortsætte i jobbet til og med OL.

- Det kom som et chok for mange i Angola, for det var allerede lanceret en ny træner i medierne. Og så skulle det pludselig være mig..., siger Morten Soubak, der blev mindre overrasket over den næste opringning halvanden uge senere.

- Han ringede og sagde, at det ikke gik alligevel. Der er stor modstand mod udenlandske trænere i Angola - og det er uanset om det er i håndbold, fodbold, basketball eller andet. Så jeg tror, presset er blevet for stort, siger Soubak.

Da den danske træner tiltrådte i jobbet i Angola, var det meningen, at OL skulle være afslutningen på projektet, men sådan bliver det altså ikke.

- I 2017 var det planen, at jeg skulle slutte med OL i 2020, men så ændrede verden sig, da coronavirusen kom, og OL blev udsat. Jeg har været med til at kvalificere Angola til legene, og jeg ville jo gerne have lukket cirklen med OL, men jeg er okay med, at det ikke bliver til noget, siger Morten Soubak, der tidligere har stået i spidsen for Brasilien ved OL i London i 2012 og på hjemmebane i Rio i 2016.

- Jeg har prøvet det før, og jeg kan forestille mig, at der bliver så mange ændringer ved sommerens OL, at det ikke bliver det samme som tidligere. Så måske ville jeg blive lidt småskuffet over det. Men selvfølgelig savner jeg de store kampe med fuld power på, siger Morten Soubak.

Sportsligt er Morten Soubak heller ikke videre misundelig på sin afløser i Angola, for der venter noget af en udfordring for den nye landstræner.

- Al håndbold er lukket ned i Angola, og der blev kun spillet én kamp i hele 2020. Så mange har slet ikke spillet siden VM i december 2019 - og heller ikke trænet, for det har været forbudt, siger Morten Soubak.

- I øjeblikket skulle holdet have været samlet i Europa. Men det er de ikke, og jeg tror ikke engang, de er samlet i Angola. Om mindre end tre måneder er der afrikanske mesterskaber i Cameroun, og derefter kommer OL, og der er ikke mulighed for ret mange samlinger inden da. Så det bliver ikke fantastiske forberedelser..., siger han.

Det seneste års tid har Morten Soubak næsten udelukkende opholdt sig i Brasilien, hvor han bor med sin kone og datter.

Men han er frisk på nye afstikkere, hvis den rigtige mulighed pludselig byder sig - og det har den gjort flere gange i de seneste 20 år, hvor han blandt andet har været træner i GOG, FCK Håndbold og Hypo Niederösterreich.

- Nu må vi se, om der sker noget, for så kan det godt være, at jeg pludselig står på et nyt kontinent..., siger Morten Soubak med et grin.

I 2013 gjorde han det brasilianske kvindelandshold til verdensmestre, og han vil stadig gerne spille en rolle i sporten i sit andet hjemland og udbrede kendskabet til håndbold.

- Men det projekt er sat på standby. Brasilien er hårdt ramt af corona, og det ser helt forfærdeligt ud med et voldsomt antal daglige dødsfald og overbelastede hospitaler. Jeg havde håbet, at kunne starte projektet her i februar eller marts, men der er ingen, der skal høre om håndbold i en eller anden by midt i Brasilien foreløbig, siger Morten Soubak.