Morten Soubak har været både klub- og landstræner i Angola siden 2017 og blandt andet vundet den afrikanske Champions League med sin klub. Foto: Clube Desportivo Primeiro de Agosto

Send til din ven. X Artiklen: Soubak er 7.000 kilometer fra sine spillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soubak er 7.000 kilometer fra sine spillere

Sport Sjællandske - 23. april 2020 kl. 19:56 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2017 har Morten Soubak været ansat til at skaffe Angolas kvindelige håndholdlandshold det bedst mulige resultat ved OL.

De afrikanske mestre har kvalificeret sig - modsat Danmark - men udsættelsen af legene til sommeren 2021 kan betyde, at den 55-årige landstræner fra Fodby ikke kommer med til Tokyo.

Sydsjællænderens aftale med både forbundet og klubben Clube Desportivo Primeiro de Agosto udløber inden det »nye« OL, og en forlængelse er langt fra sikker.

- Der er forskellige scenarier i spil - for eksempel at jeg kun være landstræner fra januar og frem. Men det skal vi snakke om, når jeg kommer tilbage til Angola, siger Morten Soubak, der lige akkurat nåede ud af det østafrikanske land, inden det lukkede ned på grund af coronavirus.

Den seneste måned har Morten Soubak tilbragt sammen med kone og barn hjemme i São Paulo i Brasilien, og der regner han med at blive til engang i juni.

- Jeg havde planlagt en tur til Brasilien, inden coronaen blev noget, man snakkede om. Men så kunne jeg godt fornemme, at det kom nærmere, så jeg fik ændret min flybillet. Det kostede en formue, siger Morten Soubak, der var landstræner for Brasilien, da sydamerikanerne vandt VM i 2013.

En ny dato på flybilletten løb op i godt 5.000 kroner, og kort efter så de penge ud til at være spildt.

- Senere samme dag gik Angolas præsident på tv og meddelte, at landet lukkede ned, og der hverken ville være fly ud eller ind, siger Morten Soubak.

Flyselskabet meldte også ud, at afgangen var aflyst, men ved et tilfælde fandt Morten Soubak ud af, at det ikke passede.

Så efter at have fået styr på pas og visum drønede han afsted til lufthavnen, sikrede sig en plads på flyet og kom godt hjem til familien. I sidste øjeblik.

- Jeg er glad for, at det lykkedes. Stort set alt er lukket ned - blandt andet parker og strande - men det er dejligt at være hjemme og kunne snakke lidt dansk med min søn, siger Morten Soubak.

- Og heldigvis har vi et lille fitnesscenter i den bygning, hvor vi bor. Det kan man lige afreagere lidt engang imellem. Og det er sgu meget rart, siger han med et grin.

Situationen er stort set den samme i Angola som i Brasilien, så Morten Soubak går ikke rigtig glip af noget ved at være cirka 7.000 kilometer fra sine spillere.

- Alt er lukket ned, så der er ingen aktivitet - og det kan vare længe, før vi kan begynde at træne, spille kampe og have tilskuere, siger Morten Soubak, der er klar over, at han risikerer en noget anden afslutning på sit afrikanske eventyr, end han havde håbet på.

- Jeg vil være ærgerlig og ked af det, hvis jeg ikke kommer med til OL. Men samtidig er jeg fuldstændig afklaret, for ingen ved jo, hvor det her ender - eller hvornår. Jeg håber bare ikke, at der er nogen afrikanske lande, der kommer i samme situation som Italien og Spanien. For der er altså mange, der har langt større problemer end mig..., siger han.