Solidt håndværk i sikker sejr

Sport Sjællandske - 04. januar 2021 kl. 21:55 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Det blev aldrig for alvor spændende, da Team FOG Næstved ganske overbevisende besejrede Herlev Wolfpack 84-64.

Man må give Team FOG Næstved, at sydsjællænderne er gode til at vinde de kampe, hvor de stiller op som favoritter. Således har man fortsat til gode at dumme sig mod et Pro B-hold.

Det er tredje sæson, hvor Basketligaen er delt op i en såkaldt Pro A og en Pro B-række. Det er forventet, at Team FOG vinder, hver gang man møder et af de fem Pro B-hold, men det er sket med mellemrum, at nogle af de andre tophold har dummet sig mod Pro B-hold som eksempelvis Herlev Wolfpack. Faktisk var mandagens sejr et mindre jubilæum, da det var sejr nummer 25 mod et Pro B-hold, og heller ikke i forsøg nummer 25 var der den store tvivl om styrkeforholdet mellem Team FOG Næstveds professionelle mandskab og fyraftensprofferne fra Herlev.

Årets første opgave for Team FOG Næstved blev klaret med den professionalisme, der kan forventes fra Team FOG Næstveds side.

- Jeg kan ikke give en præcis forklaring på, hvorfor vi har været i stand til at vinde samtlige kampe mod Pro B-hold, men jeg kan i hvert fald se et godt koncentrationsniveau hos alle spillerne i de her kampe, og det er en god forudsætning for at vinde de her kampe, hvor man forventer, at vi vinder. Det er også en læringsproces, for spillerne, for Pro B-holdene bliver bedre og bedre, fordi deres unge spillere udvikler sig godt, siger Arnel Dedic.

Han var vidne til en kamp, hvor der var godt styr på begivenhederne fra start til slut, men som den passionerede træner, han er, så var Arnel Dedic ikke helt tilfreds.

- Vi burde have været større foran efter første halvleg. Det var fint, at vi var foran, men det kunne og burde have været meget mere markant. Vi burde nok have været bedre til at udnytte de forskellige situationer, hvor vi havde klare fordele i spillet. Det skal vi være bedre til, siger Arnel Dedic.

Kampen blev aldrig spændende, selvom Team FOG Næstved tog sig en scoringspause på otte minutter i slutningen af tredje quarter og begyndelsen af fjerde quarter.

Scoringspausen var ikke mindst et resultat af lidt for mange vilde skud fra Alante Fenner, der skød løs, som var der tre skud for en tier.

Netop Alante Fenner var en af kampens overskrifter, da han præsterede en såkaldt tripple-double. Det vil sige et tocifret antal point, assists og rebounds. Det er ikke hverdagskost i Team FOG Næstved, hvor man skal til en spiller som Troy Franklin, for at finde en Team FOG Næstved-spiller, der har præsteret det.

Blandt de øvrige lyspunkter var Jalen Nesbitt. Den senest ankomne Team FOG Næstved-spiller begynder så småt at vise tegn på den kvalitet, der i første omgang var årsag til, at man hentede ham midt i sæsonen.

- Jalen var god. Vi kan se, at det bliver bedre og bedre med ham fra kamp til kamp. Vi var klar over, at det ville tage tid med ham, da vi tog ham over, men nu begynder det at hjælpe, siger Arnel Dedic.

Han skal have sit hold helt op i gear til næste kamp, der spilles allerede torsdag ude mod Svendborg Rabbits.