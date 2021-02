Se billedserie - Jeg synes egentlig, jeg kan det hele, men jeg skulle nok have været mere stabil for at blive professionel golfspiller. Jeg bliver frustreret, når det ikke lykkes. Jeg er jo ikke en robot, siger Sofie Oddermose. I stedet går mønboen nu trænervejen og er netop begyndt som elev i Midtsjællands Golfklub. Foto: Claus Rasmussen

Sofie jagter den næstbedste golf-drøm

Sport Sjællandske - 04. februar 2021 kl. 09:58 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

I flere år var Sofie Oddermose en del af Dansk Golf Unions udviklingstrup lige under landsholdet, og den talentfulde mønbo drømte de helt store drømme.

- Jeg ville ud og spille på de bedste baner og bare være den bedste, siger Sofie Oddermose.

Men sådan gik det ikke.

En skade i armen for to år siden satte en endegyldig stopper for drømmen om en professionel karriere som spiller.

Så nu jagter hun i stedet den næststørste drøm: Professionel træner.

Sofie Oddermose er netop blevet ansat som trænerelev i Midtsjællands Golfklub i Kvanløse lidt syd for Holbæk.

Officielt er hun allerede startet på sin nye læreplads, men det er først fra 1. marts, at Kia'en for alvor lærer turen fra Møn til Midtsjælland at kende.

- Der er 112 kilometer hver vej. Så jeg kommer til at bruge næsten tre timer om dagen på transport. Men jeg kan godt lide at køre bil, siger Sofie Oddermose med et grin.

Den nye pendler bor kun to minutters kørsel fra Møn Golfklub, så Sofie Oddermose får noget længere til sin nye hjemklub.

De gamle klubkammerater på Møn slipper dog ikke helt for hende fremover.

- Jeg er ikke færdig dernede, lover Sofie Oddermose, der har dyrket sporten, siden hun var 10 år.

- Min lillebror begyndte, da han var fire-fem år, og en dag tog jeg med for at prøve, siger Sofie Oddermose.

Det viste sig, at hun havde flair for spillet og gjorde hurtigt indtryk på klubbens træner Richard Frances.

- Richard blev »forelsket«, og så måtte jeg jo blive ved, siger Sofie Oddermose med et glimt i øjet.

Faktisk er det også Richard Frances skyld, at hun nu er klar til at starte på et helt nyt kapitel i golfens verden.

- Han havde set, at der var tre klubber, der søgte en trænerelev. Så jeg søgte alle tre og var til tre samtaler på to dage, siger den eftertragtede Sofie Oddermose.

- Jeg tror, der er mangel på kvindelige trænere. Der er jo Iben Tinning (tidligere Europa Tour-spiller, red.), men udover hende er der ikke så mange. Så det ville jo være sjovt, hvis man kunne blive en af de gode, siger hun.

Træneruddannelsen tager tre år og består af det daglige arbejde i klubben samt to skoleophold i Ikast.

Så der er mange nye ting, Sofie Oddermose skal sætte sig ind i, men hun har allerede snuset lidt til instruktørrollen.

- Jeg har tidligere været med til sådan nogle arrangementer, hvor skolebørn kommer og spiller golf, og det har været fedt at hjælpe dem, siger Sofie Oddermose.

I fremtiden kommer hun dog også til at arbejde med voksne i alle aldre - og på alle niveauer.

- Jeg glæder mig til samarbejdet med spillerne og til at kunne gøre en forskel. Og i det hele taget være en del af klubben heroppe, siger Sofie Oddermose, der formentlig også komme til at tørne ud for Midtsjællands Golfklub i holdturneringen.

- De siger i hvert fald, at de mangler én. Men nu må vi se, siger mønboen, der i et par år har repræsenteret Smørum Golfklub i danmarksturneringen.

Smørum har vundet DM-guld for kvinder syv gange siden 2010, men Sofie Oddermose måtte nøjes med en plads på andetholdet i den stærke klub - når hun altså var i stand til at spille.

Som 19-årig pådrog hun sig nemlig en skade og måtte på operationsbordet.

- Der stak de andre af fra mig sportsligt, og nogle tog på college, siger Sofie Oddermose, der selv måtte holde næsten halvandet års pause fra golfen.

- Jeg kastede bare en tennisbold, og så fik jeg en seneknude i armen. Den sad lige ved en nerve og gjorde ondt, siger hun.

- Jeg blev scannet og fik at vide, at knuden ikke var særlig stor, og at den kunne fjernes på en halv times tid. Jeg var en kylling og ville gerne i narkose under operationen. Og det var nok meget godt, for knuden var større, end de havde regnet med og sværere at få ud.

Heldigvis er armen nu så god som ny, og Sofie Oddermose håber at komme tilbage i nærheden af sit gamle niveau - selv om tiden nu primært skal bruges på at gøre andre bedre.

- Jeg er jo vant til at træne næsten hver dag. Men jeg får stadig tid til at træne. Der er afsat fire timer om ugen til, at jeg selv kan få undervisning og spille lidt, siger Sofie Oddermose.

- Jeg har altid spillet konkurrencegolf, og ved ikke om jeg er klar til at give afkald på det. Så det kan godt være, jeg stiller op til nogle turneringer, hvis det passer ind.

Til gengæld er det slut med at kaste med tennisbolde.

- Ja, det er farligt, har jeg fundet ud af, siger hun med et smil.