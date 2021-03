Søskende var tæt på franske titler

Lørdag blev en stor dag for søskendeparret Line og Mads Christophersen fra Dianalund, da de slog henholdsvis den tidligere verdensetter Saina Nehwal fra Indien og Hans-Kristian Vittinghus og spillede sig i single-finalerne i Orleans Masters.

Line Christophersen tabte 21-16, 15-21, 19-21 til tredjeseedede Busanan Ongbamrungphan fra Thailand, mens Mads Christophersen misbrugte to sætbolde og tabte 21-23, 13-21 til Toma Junior Popov fra Frankrig.

Trods nederlagene var de to søskende dog i ganske godt humør efter finalerne.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når man er så tæt på, men jeg føler, at jeg får vist, hvad jeg kan i første sæt, hvor jeg var spilstyrende, siger Mads Christophersen.

Busanan Ongbamrungphan er nummer 13, og thailænderen formåede lige akkurat at leve op til favoritværdigheden i finalen.

- Det hjælper på det, siger hun med et grin.

Efter danske nederlag i de to single-finaler lykkedes det endelig at hive en titel hjem i tredje forsøg.

Mathias Christiansen og Alexandra Bøje vandt mixeddoublen med en sejr over mønboen Niclas Nøhr og den kommende Skælskør-spiller Amalie Magelund.

I stedet for 13-13 blev det 14-12, og Christiansen og Bøje øgede senere føringen til 17-13.

Rytmen blev dog brudt, da kampens dommer brød ind og bad parrene om at være hurtige til både at serve og være klar til at modtage. Og da spillet blev genoptaget vandt Mathias Christiansen og Alexandra Bøje hurtigt de sidste fire point og dermed kampen.