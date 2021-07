Sølvbryllup med bronzemedalje

- Jeg så finalen igen forleden. Og når jeg tænker over det nu, så er det sgu' egentlig okay at vinde en medalje ved OL. På billederne fra dengang jubler jeg ikke over bronzemedaljen, men jeg var 23 år og umoden - og gik måske for meget op i det. Men indeni var jeg glad og lettet over, at jeg ikke kom hjem med en fjerdeplads, siger Trine Jakobsen.