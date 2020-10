Frederik Søgaard er igen skadet på et ekstra uheldigt tidspunkt. Sidste år gik Skælskør-spilleren glip af VM, og nu misser han og makkeren Mads Pieler Koldnig (forrest) Denmark Open, der er den første World Tour-turnering i syv måneder og den sidste i år. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Søgaard ramt af alvorlig rygskade

Sport Sjællandske - 13. oktober 2020

I syv måneder har verdens bedste badmintonspillere ventet utålmodigt på at få genstartet World Touren efter coronapausen, og tirsdag sker det endelig, når Denmark Open serves i gang i Odense.

Ventetiden er dog ikke forbi for Frederik Søgaard fra Team Skælskør, og der kan gå flere måneder, før han er tilbage på banen og kan begynde samarbejdet med sin nye herredoublemakker - klubkammeraten Mads Pieler Kolding.

- Jeg har en ret voldsom fiberskade i ryggen. Det er en stor muskel i højre side, som er revet en tredjedel over. Så der er et større hul, som skal lappe sig selv. Der er ikke noget, man kan gøre ved det, siger Frederik Søgaard.

- Man bruger den muskel hver gang, man løfter armen, så det varer nok længe, før jeg kan slå hårdt til bolden igen. Men jeg håber, jeg snart kan være med til lidt småspil uden at slå overhåndsslag. Problemet er bare, at jeg har prøvet det én gang, og da sprang skaden op, siger han.

Kunne ikke løfte armen

Frederik Søgaard mærkede et lille prik i armhulen under træning i begyndelsen af august, men slog det hen, og det var først efter holdkampene i Badmintonligaen i slutningen af måneden, at han blev tvunget til at tage skaden alvorligt.

- Det er en overbelastningsskade, der er opstået over længere tid. Jeg mærkede den tit, og fik lidt massage og anden behandling. Men om mandagen efter vores ligakamp i Odense kunne jeg slet ikke løfte armen, så da blev jeg nødt til at få taget hånd om det. Og jeg har ikke spillet badminton siden, siger Frederik Søgaard.

Sidste år gik han glip af VM på grund af en knæskade få uger før mesterskaberne i Schweiz. Den skade krævede operation og et halvt års pause, så den 23-årige doublespiller håber efterhånden at have opbrugt sin kvote af uheld.

- Nu håber jeg at få styr på kroppen. Jeg skal snart testet, så jeg kan finde ud af, om jeg mangler et eller andet. Og så skal det nok blive bedre, siger den talentfulde doublespiller, der er yderst tvivlsom til Team Skælskørs kampe i ligaen i november og december.

Forkert doseret træning

23-årige Frederik Søgaard er langt fra den eneste danske landsholdsspiller, der har bøvlet med skader under den lange turneringspause siden All England i marts.

Klubkammeraten Kim Astrup har holdt en længere pause, den tidligere verdensmester Victor Axelsen er blevet opereret i anklen, mønboen Niclas Nøhr har døjet med en diskusprolaps, og den tidligere Næstved- og Skælskør-spiller Mette Poulsen har været ude med en hofteskade. For blot at nævne nogle stykker.

- Vi er ikke vant til at træne to gange om dagen 22 uger i træk. Når vi spiller turneringer, har vi jo rejsedage og kampdage, hvor vi kun spiller en enkelt kamp. Så der er meget bedre mulighed for restitution, siger Frederik Søgaard.

- Både os spillere og vores trænere har ikke været gode nok til at dosere træningen. Man vil jo gerne bygge på i sådan en træningsperiode, men vores kroppe er ikke vant til det, siger han.