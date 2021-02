Se billedserie Frederik Søgaard hev en vigtig sejr hjem sammen med Kim Astrup i sin comebackkamp for Team Skælskør. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Søgaard er tilbage som sejrherre

Sport Sjællandske - 02. februar 2021

I slutningen af august var Frederik Søgaard fra Team Skælskør med til at slå Odense med 6-3 i Badmintonligaen.

Næste dag kunne den 23-årige doublespiller ikke løfte højre arm, og det viste sig, at han havde revet en stor muskel i ryggen næsten helt over.

Resultatet var en lang pause fra træning og endnu længere fra kamp.

Men tirsdag aften var han tilbage. Som sejrherre.

Frederik Søgaard og Kim Astrup slog Joachim Fischer og Carsten Mogensen, da Skælskør besejrede de forsvarende mestre fra Skovshoved 5-4.

- Det var dejligt at spille om point igen i en kamp, der betyder noget. Jeg har ikke været i aktion længe, så det var dejligt at spille uden smerter, siger Frederik Søgaard, der har trænet fuldt med på landsholdstræningen i Brøndby de sidste par uger.

- Men jeg har kun spillet to hele sæt til træning, siger han.

Det kunne man da også godt se i starten af herredoublen, hvor han lige skulle finde sig til rette på banen.

- Jeg spiller mig bedre og bedre undervejs og får en anden ro. Men den første kamp er altid svær efter en lang pause - især mod to så rutinerede modstandere, siger Frederik Søgaard.

- Jeg forsøgte at gå ind og nyde det, og jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe holdet til en sejr.

På forhånd var Skælskør-truppen spændt på, om All England-mesteren Viktor Axelsen havde kræfter nok i behold efter tre turneringer i træk i Thailand i de foregående uger til at stille op for Skovshoved.

Det havde han ikke - eller gjorde det i hvert fald ikke. Stjernens fravær forhindrede dog kke gæsterne i at snuppe 1. herresingle.

Rasmus Gemke slog Mark Caljouw 21-14, 21-8 i en kamp, hvor Skælskørs hollandske herresingle ikke lykkedes med ret meget andet end at finde frem til hallen i tide.

Trods de sikre sejrscifre til Rasmus Gemke var herresinglen ikke aftenens første kamp, der blev færdig.

I 1. mixeddouble bragte Kim Astrup og Selena Piek nemlig hjemmeholdet foran 1-0.

Skælskør-parret slog Carsten Mogensen og Mette Poulsen 21-16, 21-8 uden de store problemer, og det lignede også en sejr til værterne i 2. mixeddouble.

Her stillede Team Skælskør med hollænderne Ruben Jille og Imke van der Aar, og de førte gennem hele første sæt mod Joel Eipe og Sara Lundgaard.

Hollænderne vandt sættet 21-19, men glæden var kort. Skovshoved-parret dominerede nemlig både andet og tredje sæt mod et mere og mere energiforladt Skælskør-par.

Kun i midten af tredje sæt kom der pludselig et skvulp af fight over Jille og van der Aar, men det forsvandt hurtigt igen - hvilket cifrene 11-21, 14-21 vidner om.

Viktor Axelsens fravær gjorde nærmest 2. herresingle til en foræring for Team Skælskør.

Skovserne sendte 42-årige Joachim Fischer på banen mod 17-år yngre Felix Burestedt, men det var vist mest for at varme op til den efterfølgende herredouble.

Skælskørs svensker vandt i hvert fald en næsten svedfri sejr på 21-6, 21-9 og udlignede til 2-2 i holdkampen.

Imens baksede kæresten Irina Amalie Andersen med at få afsluttet første sæt i sin damesingle mod Sophia Grundtvig.

Skælskør-spileren misbrugte fem sætbolde på stribe, men havde heldigvis tilspillet sig seks, og vandt 21-19 på et befriende krydsdrop fra baglinjen.

1 andet sæt skulle der til gengæld kun ét forsøg til, og irina Amalie Andersen afgjorde den første matchbold med et smash på kropppen af Sophia Grundtvig til 21-11.

2. damesingle gik endnu nemmere. Til Skovshoved. Team Skælskørs Imke van der Aar stillede ikke op, og så vandt Kati Tolmoff uden kamp, og dermed var stillingen 3-3 inden de tre rene doubler.

Der havde ikke været meget spænding i de første seks kampe, men det kom til gengæld i slutfasen.

Mette Poulsen og Sara Lundgaard var helt suveræne i første sæt i damedoublen mod hjemmeholdets Selena Piek og Alyssa Tirtosentono.

21-9 vandt Skovshoved-parret, men Skælskør-spillerne fightede sig tilbage, tog andet sæt 21-14 og bragte sig på sejrskurs ved 14-11 i tredje sæt. Blot for at smide det igen.

Især Tirtosentono havde svært ved at holde bolden indenfor baglinjen, da det skulle afgøres, og så vandt Poulsen og Lundgaard 21-19.

Marginalerne var til gengæld med værterne i 1. herredouble.

Efter lidt misforståelser i starten vandt Kim Astrup og Frederik Søgaard første sæt mod veteranerne Joachim Fischer og Carsten Mogensen med 23-21, og det blev næsten lige så tæt i andet sæt.

Astrup og Søgaard var ellers foran 20-16, men sløsede med tingene, og så fik de rutinerede modstandere reduceret til 20-19. Og hvis ikke Joachim Fischer havde tyret en af dagens mest oplagt chancer i nettet til 21-19, var holdkampen måske endt anderledes.

Men det gjorde han, og så var stillingen 4-4 - og så skulle holdmatchen afgøres i tredje sæt i 2. herredouble.

Her fik Mark Caljouw og Ruben Jille revancheret sig fra indsatsen tidligere på aftenen og blev matchvindere med en sejr på 14-21, 21-16, 21-1j8 Joel Eipe og Rasmus Kjær Pedersen.

Sejren indbragte Team Skælskør syv af de 12 point i matchen og dermed holdt vestsjællænderne fast i førstepladsen i ligaen. De nærmeste forfølgere fra Vendsyssel har dog spillet en kamp mindre.

De to tophold mødes på mandag i Frederikshavn

- Det var en meget rodet holdkamp, hvor der ikke rigtig var nogen, der spillede godt. Men det var ganske fint at Kim Astrup vinder to kampe mod Carsten Mogensen. Og det var også et fint comeback af Frederik Søgaard, siger Team Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen.

- Nu betragter vi os som sikre på at komme i Final 4, og vi kommer til at gå efter førstepladsen og få lov til at vælge modstander.