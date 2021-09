Anfører Jesper Christiansen havde god grund til at kramme holdkammerat Ahmed Hassan i søndags, hvor Hassan scorede sit første sæsonmål for Næstved. Anføreren mener, det er vigtigt, at andre end topscorer Rajovic får scoret. Billedet er et år gammelt. Foto: Kim Rasmussen

Snuden skal holdes i sporet

Otte fodboldkampe har givet seks sejre og to uafgjorte. Der er kun scoret fem gange mod »de grønne« og den seneste sejr på 4-0 over Middelfart har nu også betydet, at de har 2. divisions tredjebedste angreb.

Det er næsten for godt til at være sandt, når man tænker på, at Næstved i sommerens løb fik nyt trænerteam og skiftede ud på en række spiller-positioner.

Men for anfører Jesper Christiansen, der om nogen efterhånden kan betegnes »kulturbærer« efter sine snart syv år i klubben og tæt på 200 førsteholdskampe, kommer det ikke som den helt store overraskelse.

- Det er en fantastisk start. Det hele var nyt, da vi mødte ind efter sommerferien, men sejre har avlet sejre. Og mange af dem har også været fortjente. Det har været nogle dejlige måder at få dem i hus på, siger den 30-årige Næstved-anfører, som tænker på både de smalle 1-0-sejre over Skive, Kolding og Hillerød, 2-1 over B93 samt den knusende 4-0-sejr over Middelfart.

- For et forsvar er det altid det bedste at vinde 1-0, hvor man skal krige den hjem til sidst. Men vi har også talt om, at det kunne være rart at få lavet en masse mål. Og de kom så mod Middelfart, hvor det også var dejligt at få flere af de offensive i gang med målene, så det ikke kun er Mileta (Rajovic, red.), der skal lave dem, siger Jesper Christiansen.

Anføreren henviser blandt andre til de sidste sæsoners Næstved-topscorer Ahmed Hassan, som med en scoring mod fynboerne kom på tavlen for første gang i denne sæson.

- Det var vigtigt for Hassan og holdet her inden, vi går ind til efterårets sidste kampe, siger Christiansen, der håber, at den tendens kan fortsætte.

Også gerne på udebane, selv om hjemmebanen indtil nu har været stærkest.

Han ved dog også, at det bliver svært - og måske især i Thisted, hvor rækkens nummer fire venter.

- Der er også andre hold, der har fået en god start - og blandt andre Thisted. Men det handler for os om at holde »snuden i sporet« og fokusere på os selv. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men der er ingen nemme kampe i rækken. Jeg mener faktisk, at vores 1-1 i Aarhus Fremad var en af de sværeste kampe, vi har spillet. Vi spillede også 2-2 i HIK, men der ærgrede vi os over, at vi ikke fik alle tre point, fordi de scorede til sidst. Men uafgjoret i Aarhus var fair nok, erkender Jesper Christiansen, der forventer endnu en svær opgave lørdag.

- Det bliver en tæt topkamp. Det er bare svært i Jylland. Det er en lang tur, og det er stærke fysiske hold, vi møder. Thisted er også fysisk stærke, er hårdtarbejdende og har nogle offensive profiler, der kan lave mål. Dem skal vi selvfølgelig holde øje med, men ellers handler det om at fokusere på os selv, lyder det fra anføreren.

Med en sejr kan sydsjællænderne lægge hele otte points afstand ned til thyboerne, mens de omvendt kan komme så tæt på som to point med en sejr.

- Nu er det jo sådan, at alle andre hold i rækken glæder sig til at møde Næstved, da de gerne vil slå nummer ét. Men vi tager i hvert fald derover med selvtillid og positiv stemning, kommer det fra Christiansen.

Netop den positive stemning har gennemsyret hele den grønne klub siden sommerferien. De turbulente år med udenlandske ejere, trænerskift som var det fem - endda flere - udskiftninger i en kamp og frustrationer hele vejen rundt om og i klubben, er passé.

- Nu er vi tilbage til dér, hvor jeg kom til klubben. Alle synes, det er dejligt at være her og det betyder bare meget for en trup, at man ikke kan mærke noget kaos, siger Jesper Christiansen, der kom til Næstved i januar 2015.

- Vi havde den årrække med udenlandske ejere, og der var stemningen ikke særlig god. Men den gode stemning, der altid var her før dem, er vendt tilbage, siger den stærke, stabile Næstved-anfører, der i Thisted spiller sin kamp nummer 199 i den grønne trøje.