Smidt af landsholdet

05. juli 2021 Af Claus Rasmussen

For et par uger siden var Imke van der Aar med til at sikre Team Skælskør bronzemedaljer i Badmintonligaen, og den hollandske doublespiller kan i det hele taget se tilbage på et godt 2021.

Midt i juni vandt hun sammen med klubkammeraten Alyssa Tirtosentono turneringen Spanish International, og tidligere på året var de i semifinalen i Spanish Masters. Her nåede Imke van der Aar også semifinalen i mixeddouble med en anden Skælskør-spiller, Ruben Jille.

De resultater er dog ikke nok til at imponerede den sportslige ledelse i det hollandske badmintonforbund.

De har nemlig fyret den 23-årige spiller, fortæller hun på sin Facebook-profil.

- I denne fik jeg nyheden fra trænerne, at de ikke tror på min udvikling længere, og at jeg ikke længere skal være en del af landsholdet. Den havde jeg helt sikkert ikke set komme, og jeg er stadig chokeret, sønderknust og frustreret, og jeg føler mig bestemt magtesløs i øjeblikket. Det er bare så surrealistisk, at hele din verden bare kan blive taget fra dig på et øjeblik, skriver Imke van der Aar, der også uddyber overraskelsen.

- Efter nogle år med tilbageslag, skader, mentale udfordringer og corona, var jeg meget tilfreds med de sidste par måneder. Jeg var den stærkeste udgave af mig selv, jeg forbedrede mig på banen, vandt nogle gode sejre og også sikrede et par medaljer.

Imke van der Aar og Alyssa Tirtosentono har netop forlænget aftalen med Team Skælskør for næste sæson, og nyheden om landsholdsfyringen er ikke godt nyt for sportschef Steen Schleicher Pedersen.

- Vores spillere skal jo have deres daglige træning et andet sted, hvis det skal være relevant. Imke har landsholdsstatus to måneder endnu, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Hvis vi kan hjælpe, så gør vi selvfølgelig det, siger Steen Schleicher Pedersen.

- Vi har nogle gode folk i Freja Ravn, Amalie Magelund og Alyssa Tirtosentono, så vi er stadig godt besat. Men det undrer mig, at Imke ikke skal være en del af landsholdet længere, for hun og Alyssa har lige slået den damedouble Holland satser på fremover, siger sportschefen med henvisning til tresætsejren over Cheryl Seinen og Debora Jille i bronzekampen forleden.

Det er dog ikke kun Steen Schleicher Pedersen, der lige vil se tiden an. Det samme vil Imke van der Aar.

- Jeg ved ikke præcis hvad mit næste træk vil være. Først har jeg brug for lidt tid til at lade dette synke ind og overveje mine muligheder, skriver Imke van der Aar.