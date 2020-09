Magnus Drews er tilbage for Slagelses divisionshold efter 20 måneders fravær som følge af en skade. Foto: Simon Ydesen

Smeden er tilbage efter knæskade

30. september 2020 Af Simon Ydesen

Det skal være skidt, før det kan blive godt.

Den sætning kunne Magnus Drews med rette få tatoveret et eller andet sted på kroppen, for det har virkelig været skidt for den stærke forsvarsspiller, men nu er det blevet godt.

I den seneste 2. divisionskamp fik han comeback på Slagelses førstehold med 90 solide minutter mod FA 2000. Det er efterhånden et godt stykke tid siden, at Magnus Drews senest har været i aktion for Slagelses bedste hold.

- Vi er vist tilbage i oktober 2018 for at finde sidste gang, jeg spillede en divisionskamp. Jeg blev skadet i en træningskamp den 28. januar 2019, så det har været en lang vej tilbage, konstaterer Magnus Drews.

Den mellemliggende periode har budt på et surt og langt genoptræningsforløb, hvor alt lige fra glæde over små fremskridt til frustration over mangel på samme har fyldt bevidstheden hos Magnus Drews.

- Jeg er gået ind til genoptræningen med en positiv indstilling. Jeg har dog haft en periode med et dyk, hvor jeg var tæt på at opgive det hele. Der var en periode, hvor det var meget svært at finde motivationen til at blive ved med at arbejde for at komme tilbage, siger Magnus Drews.

Et af lavpunkterne, der var ved at punktere ambitionen om et divisionscomeback kom faktisk hjemme i privaten.

- Jeg fik en fibersprængning i baglåret, mens jeg sad derhjemme og lavede ingenting. Det var ret meget nedtur, husker Magnus Drews.

Det er mest den mentale udfordring, som har fyldt noget hos Magnus Drews. Fysisk er han bare blevet ved med at køre på.

- Jeg har faktisk kun haft smerter, da jeg fik fibersprængningen, så den del har ikke været slem. Jeg har haft enkelte træningspas, hvor jeg er gået ud lidt tidligere, men der har ikke været problemer, og jeg har heller ikke problemer nu, siger Magnus Drews.

Ofte er det sådan, at fodboldspillere er lidt betænkelige ved at gå ind i en tackling oven på en korsbåndsskade. Det er ikke tilfældet for den altid kontante Drews, der meget sigende går under navnet "Smeden".

- Rent mentalt er jeg også godt med. Der ligger ikke noget i baghovedet og holder mig tilbage. Den får bare fuld skrue. Det er nu engang sådan jeg spiller, siger Magnus Drews, der ikke havde problemer med at holde til 90 minutter for fuld damp i weekenden.

- Det er ikke noget, jeg mærker til. Benene har det fint nok, siger Drews.

Nu håber han på at komme ind i et kontinuerligt kampforløb, og der kan meget vel blive brug for ham, da han stort set er eneste forsvarsspiller i truppen, der ikke er venstrebenet.

- Vi må bare se, hvordan det ser ud i næste uge. Jeg tager det lidt, som det kommer. Det gik godt med at komme i gang. Herfra skal jeg prøve at bygge på, så jeg kan komme i endnu bedre kampform, siger Magnus Drews.

I første omgang venter der en spændende kamp søndag, når der er lokalbrag mod Næstved.

- Jeg vil gerne spille med i kampen mod Næstved. Vi har jo Christoffer Thrane i Næstved, som jeg godt kunne tænke mig at bokse lidt med, siger Magnus Drews.