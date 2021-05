Se billedserie Vordingborg ville gerne have haft straffespark i denne situation med Jacob Pilgård og Otterups keeper Kim Juhl Larsen i hovedrollerne. I stedet fløjtede dommer Gustav Olsen for frispark til målmanden, og det var blot én af mange kendelser, som sydsjællænerne bestemt ikke var enige i. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Smadremændene jordede Vordingborg totalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smadremændene jordede Vordingborg totalt

Sport Sjællandske - 13. maj 2021 kl. 16:24 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Med en sejr kunne Vordingborg have overhalet Otterup i bunden af danmarksserien, men selv om sydsjællænderne i perioder dominerede torsdagens hjemmekamp, måtte de luske fra den tunge bane med et endnu tungere nederlag.

De snu og effektive fynboer fra »Smadremandens« hjemby jordene nemlig værterne fuldstændig og kunne tage en overbevisende 7-1 sejr med hjem i bussen.

Vordingborg startede ellers bedst og var stort set i boldbesiddelse uafbrudt i de første syv-otte minutter. Men i det niende minut kom gæsterne over midterlinjen for første gang, og det udnyttede anfører Benjamin Nielsen til at bringe sit hold foran 1-0.

Søren Lærche fløjtede Otterup på 2-0 med et forrygende langskud efter 20 minutter, men efter en lille halv time fik Vordingborg endelig bolden forbi gæsternes velsprællende keeper Kim Juhl Larsen, der præsterede superredninger på stribe.

Frederik Nielsen reducerede til 2-1 med hovedet, og trods minusset på måltavlen, var der faktisk meget, der tydede på en hjemmesejr, da de to hold gik til pause ved sidelinjen.

Vordingborg-spillerne gik dog fuldstændig i stå efter sidebyttet, og så klaskede »smadremændene« ellers mål ind i samme takt som deres berømte bysbarn Erik Bo Nielsen smadrer flødeboller. Hurtigt og effektivt.

Måltavlen skiftede fra 1-2 til 1-3 da Benjamin Nielsen headede et hjørnespark forbi en ellers godt spillende Jakob Krag i Vordingborg-målet.

Han kunne heller ikke stille noget op, da Jonas Wind snittede et indlæg i mål til 1-4 eller da Benjamin Nielsen i helt fri position prikkede den ind til 1-5.

To minutter før slutfløjtet gjorde Mark Tubæk det til 1-6 på et omdiskuteret straffespark begået af Vordingborg-keeperen, og til sidst fuldendte Jonas Wind ydmygelsen med kampens sidste scoring til 1-7.

- Jeg er rystet. Otterup spiller sig til én chance og scorer syv mål. Resten er noget vi forærer dem. Og så er dommerstanden katastrofalt. Straffesparket er jo pinligt - og det er også pinligt at vi ikke får et straffe til Jacob Piilgård, siger Vordingborgs træner Jan Faber.

- Vi har masser af chancer i første halvleg, og det er utroligt, at vi ikke formår at straffe dem. I pausen snakkede vi også om, at vi skulle ind og vinde den her kamp, men vi kom slet ikke ud til anden halvleg. Jeg var sikker på, at vi ville vinde. Og jeg er faktisk i chok.

Op til kampen havde Jan Faber nok at gøre med at få samlet et hold, da samtlige spillere skulle gennemgå to coronatest efter hjemmekampen mod Taastrup for en uge siden. Det var da heller ikke alle, der nåede at blive clearet til kampen mod Otterup.

- Optakten har været et mareridt, men vi fik da stablet et hold på benene. Men vi havde Claus Olsen med på bænken, og han har ikke spillet i fem år..., siger Jan Faber, der også kunne ærgre sig over, at midtbanegeneralen Anders Nielsen måtte udgå i begyndelsen af anden halvleg med en skade i baglåret.

Den kommer ikke ligefrem på et optimalt tidspunkt, for allerede søndag spiller Vordingborg igen på udebane med B 1908, mandag gælder det FC 77 fra Næstved i pokalturneringen, og onsdag er der igen danmarkseriebold i Greve.