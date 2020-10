Mathias Bjaldby spillede en god kamp for Slagelse. Her er han i aktion mod Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Slutspurt holdt liv i pokalen

Sport Sjællandske - 07. oktober 2020 kl. 22:12 Af John Ringstrøm

I 2. division ligger Slagelse B&I og Skovshoved nærmest side om side på henholdsvis en ottende- og en niendeplads.

Onsdag aften mødtes de to mandskaber så, men i pokalturneringens anden runde. Vestsjællænderne havde slået Dalum ud i første runde, mens »skovserne« havde sendt 2. divisionskollegerne og -naboerne fra HIK ud med 5-4 efter straffesparkskonkurrence.

Det kunne det også være endt med i Slagelse, for da der var spillet 75 minutter på Harboe Arena, begyndte de 232 tilskuere - heraf en god snes glade og syngende højskole-elever fra Roskilde Festivallen - i hvert fald at forberede sig på minimum en forlængelse.

Ingen af de de to hold havde indtil da formået at finde vej til modstandernes netmasker, og det skal i den forbindelse nævnes, at værterne i den grad havde haft deres chancer til at afgøre det.

Men med cirka et kvarter tilbage lykkedes det dog indskiftede Rasmus Tangvig at gøre det til 1-0 på oplæg af Marius Kryger Lindh, og i tillægstiden var Lindh så selv på pletten og cementerede vestsjællændernes pokalsejr nummer to i den landsdækkende del af turneringen.

Slagelse-træner Ulrik Balling havde valgt at give profiler som Christian Overby, Mike Mortensen, Frederik Christensen og Cagri Erdem fri onsdag aften.

I stedet var »ansvaret« lagt over i hænderne på spillere som Martin Ahlgren, Mikkel Petersen, Nicolai Rasmussen og Magnus Drews blot for at nævne nogle af dem, der ikke får så meget spilletid på førsteholdet.

Men også en som Mathias Bjaldby fik meget mere plads at boltre sig på som offensiv midtbanespiller og den udnyttede det lange energibundt godt.

Han burde dog nok have bragt sit hold foran i 1. halvleg, da han helt fri for mål to minutter før pausen sparkede bolden forbi mål.

Der var andre rigtig store muligheder til blandt andre Mikkel Petersen og Martin Jensen, men også anfører Patrick Venzel, der var ved at gentage kunststykket fra søndagens kamp mod Næstved, hvor han scorede et sjældendt mål med venstrebenet.

Skovshoved var meget sjælden farlig i den anden ende, hvor Lukas Olesen var en sikker skanse. Og en enkelt gang måtte den bornholmske målmand ud i fuld længde ved den ene stolpe og parere godt.

Ellers sad Slagelse på det hele med et hold, hvor mange af de store profiler blev sparet.

Det lover godt dels for den videre færd i pokalturneringen, hvor der sagtens kan komme et stærkt rangeret hold op af hatten, og endnu et møde med Skovshoved i 2. divisionskampen sidst i oktober.